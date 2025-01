Yorick Treille maintenu, promu et prolongé à Genève-Servette

Yorick Treille (à dr.) a été maintenu en poste à Genève. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Genève-Servette va poursuivre l'aventure avec Yorick Treille comme entraîneur. Le Français, qui avait repris l'équipe à titre intérimaire après le licenciement de Jan Cadieux, va rester en poste au-delà de la fin de cette saison. Les dirigeants genevois ont décidé de lui maintenir sa confiance pour l'exercice 2025/2026 également. «Il a tous les attributs pour ramener l’équipe sur la voie du succès et au sommet, là où nous devons être», a précisé Marc Gautschi dans la communication officielle.

L'ancien attaquant était passé d'assistant à coach principal en fin d'année 2024 à titre intérimaire. Dans un premier temps, il entraînait en compagnie de Rikard Franzen. Mais c'est bien lui qui reprend seul le rôle d'entraîneur en chef du GSHC. Pour l'épauler, Marc Gautschi a fait appel à Stefan Hedlund, ancien entraîneur de Rapperswil, licencié en cours de saison. Il rejoint le staff grenat avec effet immédiat.

Assistant à Zoug durant une saison (2018-2019), le Suédois était ensuite retourné au pays pour y entraîner Skellefeteå. En 2020, il avait repris les rênes de Rapperswil durant plus de trois saisons avant son licenciement du 8 décembre dernier. «Stefan est l’un des meilleurs formateurs de Suisse, précise le directeur sportif des Aigles. Son énergie et son expérience en tant qu'entraîneur principal nous seront d’une grande aide.»

Genève-Servette en plein rush

Cette décision lève le flou qui entourait le poste d'entraîneur du côté des Vernets à court et moyen terme. C'est donc avec Yorick Treille comme coach que Genève-Servette va tenter de remonter la pente. Actuellement, les Aigles sont douzièmes au classement avec le même nombre de points que Lugano. La dixième place synonyme de play-in se trouve désormais à six longueurs après la défaite concédée samedi soir contre Zoug (1-2 ap).

Genève-Servette va au-devant d'une semaine cruciale puisque les Grenat disputent encore quatre matches d'ici à la pause de l'équipe nationale, dont trois en quatre jours entre jeudi et dimanche prochain. L'identité des adversaires: Ajoie, Davos, Zurich et Lausanne. Les deux rencontres face aux formations romandes se dérouleront à domicile, tandis que les Genevois seront sur la route pour dévier les Grisons et les Zurichois. Un programme chargé qui pourrait bien décider de l'issue de la saison du GSHC.