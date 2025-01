À Zoug, Genève ne va pas devoir rater le train

Genève a subi une nouvelle défaite en championnat. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour comprendre où Genève a perdu son match face à Berne ce mardi soir (2-3). Après 20 minutes, les Aigles étaient menés de deux buts par les Ours et ont couru après le score toute la soirée. Même si Vincent Praplan (37e) et Teemu Hartikainen (60e) ont inscrit les buts de l'espoir pour leur équipe, le mal était déjà fait. «On n'était pas vraiment réveillés en début de match, peste Arnaud Jacquemet. Ils sont sortis plus fort que nous à ce moment-là.»

Et même si au niveau des tirs, rien ne paraît choquant (11-13 pour Berne), l'impression à la patinoire était tout autre. Hormis une magnifique opportunité pour Sakari Manninen, seul face à Philip Wüthrich (12e), les Genevois ont eu de la peine à se montrer dangereux. À l'inverse, Berne a bien joué, même si les deux buts sont quelque peu chanceux. «Oui, on peut dire ça mais nos adversaires ont mis le puck sur le goal et ils ont eu les rebonds», pose Arnaud Jacquemet. Une déviation et un Robet Mayer masqué ont bien aidé les visiteurs dans ce premier tiers à prendre le large.

La confiance n'est pas là

Ensuite, Genève a retrouvé son hockey sur glace. «J'ai bien aimé comme l'équipe s'est ressoudée et a mis ça derrière elle, positive Rikard Franzen, co-entraîneur du GSHC. Dans les 40 dernières minutes, on a vu du bon jeu… sans toutefois réussir à marquer des buts.» Car là est aussi le problème des Grenat. Si, dans les deux dernières périodes, ils ont cumulé 39 tirs, ils ne sont parvenus à tromper Philip Wüthrich qu'à deux reprises. À l'inverse, Berne n'a eu besoin que de 4 shoots dans le troisième tiers pour marquer une fois. «On a besoin d'énormément d'occasions pour inscrire un goal», résume Rikard Franzen.

Maintenant que ce constat est fait, y a-t-il quelque chose que le staff genevois peut faire pour y remédier? «On ne peut pas vraiment changer grand-chose, souffle le coach suédois. Ce sont des choses qui arrivent quand on manque de confiance. Peut-être que ce soir, on aurait pu mettre plus de trafic devant le filet, voilà tout. Mais si on continue à jouer comme cela, match après match, ça va venir.»

Bien commencer à Zoug

Une pensée que partage son attaquant Josh Jooris. Qui sait aussi que, à Zoug – «une patinoire dans laquelle il est difficile de jouer» – donner un avantage de deux buts à l'adversaire après un tiers est tout sauf une bonne idée. «Et il faut qu'on continue d'évoluer comme on l'a fait dans les deuxième et troisième tiers», souligne le No 19.

Moins de 24 heures après la sirène finale du match face à Berne, Genève a déjà une chance de se rattraper en se rendant donc à la Bossard Arena. Forcément, il ne faudra pas rater le train. «À Langnau, on n'avait non plus pas très bien commencé, se souvient Arnaud Jacquemet. Mais on avait bien réagi le lendemain et à nous d'en faire de même à Zoug.» Une victoire qui ferait du bien au moral des Genevois dans leur semaine intense, avec quatre matches en l'espace de cinq jours.