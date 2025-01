Genève débute sa semaine intense par une défaite

Les Genevois se sont inclinés face à Berne. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Pour commencer sa semaine qui les verra jouer quatre soirs en l'espace de cinq jours, Genève-Servette recevait le CP Berne ce mardi aux Vernets. Pour bien commencer cette période couperet, rien de tel qu'une victoire face aux Ours. Chose que les Aigles ne sont pas parvenus à réaliser, s'inclinant finalement devant leur public (2-3).

C'est surtout dans le premier tiers que Genève a perdu ce duel. Après 20 minutes, le GSHC était déjà mené de deux longueurs. La faute a un début de match bien plus abouti de la part des Bernois. Même s'ils ont été un peu chanceux sur l'ouverture du score. À la 11e minute, Simon Moser lançait un tir plutôt anodin en direction de la cage de Robert Mayer. Celui-ci l'aurait facilement détourné si le patin de son coéquipier Roger Karrer n'était pas venu se loger sur la trajectoire du puck. Avec cette déviation, le capitaine a pris à contre-pied son portier et a ouvert contre son gré le score.

Poteau et but pour Praplan

Quelques secondes plus tard, Genève a eu une opportunité en or de recoller directement au score par le biais de son Top Scorer Sakari Manninen. Parfaitement trouvé par Sami Vatanen, le Finlandais s'en est allé affronter Philip Wüthrich mais le dernier rempart du SCB est ressorti vainqueur du duel. Une poignée de minutes plus tard et de la ligne bleue, Fabian Ritzmann pouvait à nouveau tromper Robert Mayer et donner une avance décisive à son équipe (14e).

Si dans la première période, les Aigles ont semblé quelque peu dépassés par leurs adversaires, ils sont revenus avec de meilleures intentions des vestiaires. Enfin, ils se procuraient de belles occasions. La réduction de Vincent Praplan sur une reprise de volée a respecté une certaine logique (37e). Surtout que quelques instants auparavant, le Valaisan du GSHC avait trouvé le poteau bernois (34e). Et même si sa réussite a été revisionnée pour une éventuelle crosse un peu trop haute, elle n'a pas pu lui être enlevée. En toute fin de période médiane, Tim Berni a eu une jolie occasion de remettre les compteurs à zéro mais le défenseur n'a pas trouvé la faille (39e).

Besoin de points impératifs

Le troisième tiers a évidemment vu des Grenat tentés désespérément de recoller au score dans cette rencontre. Ils en ont eu la possibilité avec, entre autres, Josh Jooris en tout début de période. Ou Simon Le Coultre (49e) et Dmytro Timashov (53e) qui, en bonne position, n'ont pas réussi à tromper le portier bernois. Philip Wüthrich veillait au grain.

À force de se découvrir, les Aigles ont laissé la possibilité aux Ours de partir en contre – à l'image de Marc Marchon (49e). Heureusement pour eux, le No 8 bernois n'a pas trouvé le cadre lors de son 1 contre 1 face à Robert Mayer. Sauf que quelques minutes plus tard, Austin Czarnik réussissait à tromper la vigilance du gardien grenat et offrait la victoire à Berne (53e). À noter les deux points de la soirée pour l'ancien de la maison, Romain Loeffel. En toute fin de match et alors que Robert Mayer avait quitté sa cage, Teemu Hartikainen est parvenu à réduire l'écart. En vain.

Les Grenat devront rapidement oublier cette défaite puisque dans 24 heures, ils seront à nouveau sur la glace. Celle de la Bossard Arena, pour une rencontre face au EV Zoug. Avec un besoin de points impératif.