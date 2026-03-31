Le Fribourgeois Patrik Nemeth est suspendu pour l'acte VII

Fribourg Gottéron devra se passer de Patrik Nemeth lors du match No 7 de son quart de finale face à Rapperswil. Le Suédois est logiquement suspendu pour son agression sur Jonas Taibel, lundi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Une faute professionnelle. Il n'y a pas de meilleur moyen pour décrire ce qu'a fait Patrik Nemeth en fin de match, lundi soir. Alors que Fribourg Gottéron, sans briller, se dirigeait vers une victoire lors du sixième acte à Rapperswil, le défenseur suédois a eu les fils qui se sont touchés.

À la 55e, il a attaqué Jonas Taibel - son futur coéqupier - à la nuque. Un violent coup de crosse suivi d'un autre lorsque l'attaquant des Lakers était au sol. Un comportement parfaitement inadmissible qui a valu une pénalité de deux minutes, une de cinq minutes assortie d'une pénalité de match. À cause de la stupidité de son joueur, Fribourg Gottéron a disputé la quasi totalité de la fin de match avec un homme de moins sur la glace. Et même deux lorsque Samuel Walser a été également pénalisé.

Autour de Juuso Arola

Les Dragons n'ont finalement pas encaissé et ont donc eu le droit de poursuivre leur saison en revenant à 3-3 dans cette série face à Rapperswil. Le quart de finale est toutefois terminé pour Patrik Nemeth. Le Suédois a en effet été retiré de la circulation par le juge unique qui l'a suspendu de manière provisionnelle pour la rencontre décisive de mercredi soir (20h, en direct sur Blick).

Au vu de l'agression dont Patrik Nemeth s'est fait l'auteur, il y a fort à parier que cette rencontre de suspension ne soit pas la seule qu'il doive purger. Une sanction plus importante serait totalement légitime pour le défenseur des Dragons.

Pour faire face à cette absence, Fribourg Gottéron peut toutefois compter sur un autre renfort étranger puisque Juuso Arola est toujours à disposition de son entraîneur, Roger Rönnberg. Le Finlandais était arrivé en fin de saison pour renforcer les Dragons durant les séries éliminatoires. Il n'a pour l'heure disputé qu'un seul match avec les Fribourgeois depuis son arrivée le 26 février.