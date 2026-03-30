Il y aura un match No 7 entre Fribourg Gottéron et Rapperswil. Les Dragons se sont imposés 1-3 chez les Saint-Gallois et les forcent ainsi à une rencontre décisive dans deux jours.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dos au mur, Fribourg Gottéron a décidé d'emblée que cette rencontre n'était pas la dernière de Julien Sprunger. Le capitaine des Dragons, qui va stopper à la fin de cette saison, n'ôtera pas ses patins pour la dernière fois. C'est Michael Kapla qui s'est assuré de voir les Dragons virer les premiers en tête (12e, 0-1). L'arrière américain a profité d'une passe de Jamiro Reber pour se mettre en bonne position en la circonstance.

En fin de première période, les hommes de Roger Rönnberg sont parvenus à doubler la mise. Sur une passe en profondeur lumineuse de Christoph Bertschy, Henrik Borgström s'est présenté seul face à Melvin Nyffeler. Le meilleur compteur des Dragons s'est présenté seul face aux buts saint-gallois. Son sang froid a fait la différence (18e, 0-2).

Un tiers catastrophique

De manière surprenante, Fribourg Gottéron a arrêté de jouer après avoir globalement dominé ce premier tiers-temps. Ce n'est donc pas un hasard si les Saint-Gallois ont peu à peu repris espoir dans cette rencontre. Jonas Taibel, le futur joueur de la BCF Arena est d'ailleurs passé proche de la réduction du score (24e). Mais Reto Berra a tenu bon devant son filet.

Jusqu'à présent dans cette série, le power-play des Dragons a été désastreux. Mais au moins il n'avait pas coûté de but. Nouveauté lors de cet acte VI! C'est avec un homme de moins sur la glace que les joueurs locaux ont pu croire en un retournement de situation par l'intermédiaire de Sandro Zangger (28e, 1-2). Par la suite, Rapperswil aurait mérité une égalisation notamment par Dominic Lammer (37e) ou par Victor Rask en power-play (39e). Mais c'est totalement contre le cours du jeu que Jacob De La Rose a redonné deux longueurs d'avance aux Dragons sur un contre parfait (39e, 1-3). Le hold-up, à cet instant, est d'ailleurs autant parfait que le contre.

Tout se jouera mercredi

La fin du match a vu les Dragons se montrer tout à fait solides devant Reto Berra. Ils n'ont certes pas été flamboyants offensivement, mais ils ont eu le mérite de préserver leur double avantage jusqu'à la 55e. À ce moment, Patrik Nemeth a décidé de saborder son équipe en prenant une pénalité d'une stupidité absolue. Sanctionné de manière totalement logique de 5' assorties d'une pénalité de match, le Suédois a été contraint de rejoindre les vestiaires.

Quelques instants plus tard, Samuel Walser a également été sanctionné d'une pénalité mineure, permettant aux Saint-Gallois de disposer de deux pleines minutes à 5 contre 3. Les hommes de Johan Lundskog ne sont pas parvenus à tromper un Reto Berra très solide entre ses poteaux. Les Dragons ont finalement passé sans encombre ce passage délicat.

Ce lundi, la carrière de Julien Sprunger aurait pu se terminer. Grâce à ce succès, le No 86 des Dragons ne raccroche ainsi pas les patins au terme de ce sixième acte. Mercredi, les hommes de Roger Rönnberg auront une chance d'arracher une qualification pour les demi-finales à domicile. La saison dernière, ils avaient remporté l'acte No 7 à Berne pour franchir la première étape des play-off.