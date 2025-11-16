«C'était drôle de jouer un mauvais tour à Genève»

Brillant et blanchi lors de la victoire face à Genève-Servette (2-0), Antoine Keller a vécu des débuts parfaits avec le HC Ajoie. Le gardien français était forcément satisfait de sa performance après le match, face à son club formateur.

Antoine Keller a été logiquement fêté par le public après le match. Photo: Jonathan Vallat/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

L'histoire aurait difficilement pu être plus belle. Il y a une semaine, le HC Ajoie annonçait la signature du portier français à licence suisse, Antoine Keller, ancien junior de Genève-Servette et ex-joueur du Lausanne HC. Vendredi soir, le No 30 était pour la première fois sur la feuille de match jurassienne, mais il a dû se contenter du rôle de suppléant sur le banc de… la Vaudoise aréna lors de la victoire du LHC en prolongation (3-2). «Non non, je n'étais pas déçu d'avoir fait le voyage jusqu'à Lausanne et de ne pas jouer, promet le rempart. J'aurais évidemment préféré le faire, puisque je connais quasi toute l'équipe. Mais ne pas me rendre dans cette patinoire, avec cette ambiance, ça m'aurait manqué.»

La bonne nouvelle, par contre, c'est que sur le chemin du retour, le staff ajoulot a informé Antoine Keller qu'il allait disputer la rencontre du lendemain. Ce samedi, le HCA recevait un certain Genève-Servette. Pour son plus grand plaisir, il a fait le malheur de ses anciens coéquipiers. «C'était drôle de leur jouer un mauvais tour», sourit-il. Surtout que, avant la rencontre, lui et certains joueurs du GSHC comme Simas Ignatavicius, Tim Bozon ou Giancarlo Chanton se sont gentiment chambrés. «Je suis content que ça ait tourné de notre côté», dit-il, soulagé.

De retour après l'échec lausannois

Si le HCA a pu décrocher les trois points, il le doit en très, très grande partie à son dernier rempart. C'est bien lui qui a repoussé les 42 tentatives des attaquants genevois et les a dégoûtés. Impressionnant, quand on sait ce par quoi Antoine Keller est passé dernièrement.

La saison dernière à Lausanne, sa première en tant que portier dans l'élite, n'a pas été parfaite. «Je n'ai pas joué le nombre de matches que j'aurais souhaité, avoue-t-il. Mais c'est la National League et Kevin (ndlr: Pasche) avait fait une très bonne saison, ce qui rend le tout très compétitif.» En parlant, on a l'impression qu'Antoine Keller est peu atteint par cette situation. «Ça forge le caractère et c'est ainsi qu'on évolue et qu'on apprend.» Sage, pour un jeune homme de 21 ans.

Un deuxième conte de fées en carrière

Surtout que son début de saison, en Amérique du Nord, ne s'est pas forcément bien passé. Quatre matches en East Coast Hockey League, pour un pourcentage d'arrêts de 88,1%. Comment est-ce possible quand on voit le niveau affiché par Antoine Keller ce samedi soir face à Genève? «Je ne saurais pas le dire, répond-il. Je voyais le puck et j'espérais qu'il me touche. Mais l'équipe a vraiment bien joué devant moi aussi.»

Forcément, ces débuts avec Ajoie ressemblent un peu à un conte de fées. Le deuxième auquel Blick à l'occasion d'assister pour Antoine Keller, lui qui avait été appelé par Martigny lors du match pour le titre en troisième division voilà deux ans et demi et qui avait obtenu… un blanchissage. Depuis, le gardien a bien grandi. Le résultat reste le même, les adversaires en face, non.

Beaucoup de concurrence à Ajoie

Malgré l'impossibilité de s'installer en tant que gardien titulaire à Lausanne, Antoine Keller est donc de retour en National League et compte bien faire son trou dans le Jura. Un sentiment de revanche l'habite-t-il? «Non, pas forcément. J'ai eu l'opportunité de revenir en Suisse et je l'ai saisie. Je pense que pour mon développement, c'est plus intéressant de jouer dans l'élite ici.»

Par contre, la concurrence ne va pas manquer au Français, puisque Ajoie possède trois autres gardiens sous contrat et qui peuvent tous briguer une place de titulaire (Noah Patenaude, Benjamin Conz et Damiano Ciaccio). «Mais s'il n'y a pas de concurrence, on ne progresse pas», contre Antoine Keller. Même à l'interview, impossible de tromper le No 30.