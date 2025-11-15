Magistral, Antoine Keller a permis au HC Ajoie de décrocher un quatrième succès cette saison. L'ancien gardien de Lausanne, débarqué il y a une semaine, a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs. Et il a dégoûté les attaquants de Genève-Servette (2-0).

Antoine Keller (No 30) a dégoûté les attaquants genevois ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Le HC Ajoie peut-il déjà envisager d'ériger une statue pour Antoine Keller? Au-delà de la boutade volontairement exagérée, les supporters jurassiens peuvent dire un immense merci à leur nouveau portier. Impérial durant toute la partie, le Français à licence suisse a permis aux Vouivres de décrocher leur quatrième succès de la saison, face à Genève-Servette… son club formateur.

Il faut dire que, vêtu un maillot bleu, inhabituel mais réussi, pour soutenir Movember, le HCA a parfaitement débuter sa rencontre. L'équipe de Greg Ireland a, certes, bien été aidée par Jan Rutta, qui dans les premiers instants du match, a écopé d'une pénalité de 5 minutes pour une grosse charge sur Niklas Friman. Les Ajoulots n'en demandaient pas tant pour rapidement ouvrir le score. Pour fêter son nouveau contrat, Jerry Turkulainen a décidé d'offrir la rondelle à Jonathan Hazen, qui a trouvé le fond des filets en première intention (3e).

Pour la suite de ce premier tiers et logiquement, le HC Ajoie a énormément subi. Même si le tir de Cole Cormier a presque trompé Stéphane Charlin (15e) et que le numéro d'Anttoni Honka valait le détour (16e), ce sont surtout les attaquants genevois qui se sont mis en évidence. Mais tant Jimmy Vesey (2e) que Simas Ignatavicius (8e) ont buté sur Antoine Keller. Mieux pour lui, le portier ajoulot a même pu entendre le kop jurassien chanter pour la première fois son nom, lorsqu'il a stoppé un tir dévié de Jan Rutta à quelques secondes de la première sirène.

Si ce n'était pas Antoine Keller, c'était le poteau

La deuxième période s'est déroulée sous les mêmes auspices, le GSHC tentant de trouver la faille et Antoine Keller défendant brillamment sa cage. Mais à nouveau, les Grenat ne sont pas parvenus à tromper la vigilance de l'ex-Lausannois. Et même s'il semblait battu, le gardien de 21 ans était sauvé par son poteau (30e, Jesse Puljujärvi). De son côté, le HCA s'est procuré une petite occasion dans ce tiers, grâce à Killian Mottet. Mais le Fribourgeois était trop court face à Stéphane Charlin (37e). Peu important pour le public de la Raiffeisen Arena, qui voyait son équipe toujours mener au score à l'entame du troisième tiers.

À nouveau, Antoine Keller repoussait tout. Même en ayant perdu le puck de vue, le No 30 pouvait repousser de la jambière devant Vincent Praplan (44e). Recroquevillé en défense, le HCA comptait les minutes qui le séparaient d'une victoire face au GSHC. Pourtant, il semblait que les Jurassiens pouvait encore jouer durant quelques Saint-Martin avant que les Aigles ne parviennent à tromper l'international français. Au total, celui-ci a repoussé les 41 tirs adressés dans sa direction.

Genève chute au classement

Comme à son habitude, le HCA s'est procuré une occasion après un tir de Cole Cormier. Sauf que Stéphane Charlin protégeait bien le rebond devant Marco Pedretti (52e). Finalement, les Jurassiens ont tenu bon, même à 5 contre 6. Mieux, ils ont inscrit le 2-0 grâce à Jerry Turkulainen (60e) et peuvent donc fêter une belle victoire, la première depuis le 28 octobre dernier et un succès à Berne.

Quant à Genève, il ne fait pas une bonne opération dans la lutte pour le Top 6. Les Aigles chutent même à la huitième place, derrière le HC Lugano. Prochaine échéance pour eux: vendredi prochain, sur la glace de Rapperswil.