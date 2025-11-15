Jerry Turkulainen reste en Ajoie

Jerry Turkulainen est de retour au jeu.
Photo: Martin Meienberger/freshfocus
Matthias DavetJournaliste Blick
Tout comme son voisin biennois la veille face à Zurich, le HC Ajoie a profité de la réception d'un match de National League pour annoncer la prolongation d'un de ses cadres. Juste avant la rencontre face au Genève-Servette, le HCA a dévoilé avoir prolongé le contrat de son Finlandais Jerry Turkulainen. Arrivé à l'été 2024 dans le Jura, le No 32 avait fait forte impression lors de ses 30 premiers matches, avec 38 points. Puis, il avait subi une grave blessure, qui l'a tenue écarter des patinoires pendant 10 mois.
De retour au jeu, Turkulainen a inscrit 9 points en 11 matches. Et le voilà désormais lié avec Ajoie jusqu'en 2027, au moins.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
23
32
55
2
Lausanne HC
24
19
42
3
Rapperswil-Jona Lakers
0:0
24
-5
41
4
HC Fribourg-Gottéron
0:1
24
16
41
5
EV Zoug
22
8
40
6
ZSC Lions
23
19
40
7
HC Lugano
1:0
24
11
40
8
Genève-Servette HC
0:1
24
-8
39
9
SCL Tigers
0:1
24
-5
30
10
SC Berne
1:0
23
-10
28
11
HC Ambri-Piotta
1:0
24
-24
28
12
EHC Kloten
0:0
24
-13
28
13
EHC Bienne
0:1
23
-3
27
14
HC Ajoie
1:0
24
-37
15
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation