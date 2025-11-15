DE
FR

Lié jusqu'en 2027
Jerry Turkulainen reste en Ajoie

Le HC Ajoie a prolongé l'un de ses cadres. Débarqué la saison dernière en provenance de Finlande, Jerry Turkulainen va continuer son aventure dans le Jura, au moins jusqu'en 2027.
Publié: il y a 32 minutes
Partager
Écouter
Jerry Turkulainen est de retour au jeu.
Photo: Martin Meienberger/freshfocus
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Tout comme son voisin biennois la veille face à Zurich, le HC Ajoie a profité de la réception d'un match de National League pour annoncer la prolongation d'un de ses cadres. Juste avant la rencontre face au Genève-Servette, le HCA a dévoilé avoir prolongé le contrat de son Finlandais Jerry Turkulainen. Arrivé à l'été 2024 dans le Jura, le No 32 avait fait forte impression lors de ses 30 premiers matches, avec 38 points. Puis, il avait subi une grave blessure, qui l'a tenue écarter des patinoires pendant 10 mois.

De retour au jeu, Turkulainen a inscrit 9 points en 11 matches. Et le voilà désormais lié avec Ajoie jusqu'en 2027, au moins.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
23
32
55
2
Lausanne HC
Lausanne HC
24
19
42
3
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0:0
24
-5
41
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0:1
24
16
41
5
EV Zoug
EV Zoug
22
8
40
6
ZSC Lions
ZSC Lions
23
19
40
7
HC Lugano
HC Lugano
1:0
24
11
40
8
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0:1
24
-8
39
9
SCL Tigers
SCL Tigers
0:1
24
-5
30
10
SC Berne
SC Berne
1:0
23
-10
28
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
1:0
24
-24
28
12
EHC Kloten
EHC Kloten
0:0
24
-13
28
13
EHC Bienne
EHC Bienne
0:1
23
-3
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
1:0
24
-37
15
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus