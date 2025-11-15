Jerry Turkulainen reste en Ajoie

Le HC Ajoie a prolongé l'un de ses cadres. Débarqué la saison dernière en provenance de Finlande, Jerry Turkulainen va continuer son aventure dans le Jura, au moins jusqu'en 2027.

Jerry Turkulainen est de retour au jeu. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Tout comme son voisin biennois la veille face à Zurich, le HC Ajoie a profité de la réception d'un match de National League pour annoncer la prolongation d'un de ses cadres. Juste avant la rencontre face au Genève-Servette, le HCA a dévoilé avoir prolongé le contrat de son Finlandais Jerry Turkulainen. Arrivé à l'été 2024 dans le Jura, le No 32 avait fait forte impression lors de ses 30 premiers matches, avec 38 points. Puis, il avait subi une grave blessure, qui l'a tenue écarter des patinoires pendant 10 mois.

De retour au jeu, Turkulainen a inscrit 9 points en 11 matches. Et le voilà désormais lié avec Ajoie jusqu'en 2027, au moins.