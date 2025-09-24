Ajoie avance! Les Jurassiens ont ramené un point de Kloten ce mardi grâce notamment à une super prestation de Benjamin Conz. Leur entraîneur Greg Ireland a apprécié l'état d'esprit de son équipe et dévoile sa stratégie pour choisir le gardien titulaire.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Jannik Fischer a lâché un nom au sortir de la glace ce mardi à Kloten: celui de Benjamin Conz, auteur de 33 arrêts. «Il a été très bon, il a fait un super match», a assuré le capitaine du HC Ajoie au sujet de son gardien, lequel était dans les cages à chaque fois que les Jurassiens ont pris des points cette saison.

Après avoir commencé la saison par cinq défaites dans le temps réglementaire, les Vouivres ont battu Berne (4-0), puis perdu en prolongations à Kloten (2-1) avec leur portier de Saint-Ursanne. De quoi enfin entrer dans cette nouvelle saison. Mais la vérité est que, malgré ce point pris au Schluefweg, Ajoie n'a pas été brillant ce mardi, égalisant à 52 secondes de la fin grâce à un joli tir de Killian Mottet.

Après la rencontre, Blick a retrouvé Greg Ireland, l'entraîneur de ce courageux HCA, pour échanger avec lui sur son sentiment premier.

Greg Ireland était content de repartir du Schluefweg avec un point ce mardi. Photo: keystone-sda.ch

Coach, voilà le premier point de la saison sur la route! Vous en satisfaisez-vous?

Nous avons fait une prestation correcte. C'est clair que ce soir, on n'avait pas la même énergie que samedi chez nous contre Berne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a manqué dernièrement dans notre équipe: jouer avec la même énergie à domicile et à l'extérieur. Ce soir, on a parfois été moins bons que notre adversaire. Mais on a aussi fait des bonnes choses, on a eu des occasions. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on revienne à la dernière minute et qu'on ait lutté pour prendre un point. Mais bien sûr que c'est décevant d'avoir cédé aussi tôt en prolongation. Il faut qu'on reste soudés et qu'on continue à nous améliorer.

Sincèrement, à la 55e, j'étais persuadé que votre équipe repartirait sans rien du Schluefweg. Avoir égalisé montre votre force mentale, non?

Oui. Nous avons beaucoup insisté sur le caractère cet été et lors de nos sessions d'entraînement. On veut grandir physiquement et mentalement, en tant qu'équipe.

Etiez-vous inquiets après les cinq premiers matches de la saison et ce zéro pointé au compteur?

Non. C'était décevant, pas inquiétant. On savait que le début de saison allait être difficile, on a été touché par les blessures de joueurs majeurs. Pendant les matches, on avait l'impression qu'à chaque fois qu'on faisait une erreur on était punis, même quand on était dans une bonne phase. On jouait bien, et tout d'un coup, bam une erreur, et le puck au fond de nos filets. Donc non, je n'étais pas inquiet, je me disais qu'on devait bosser encore plus et ne pas se poser trop de questions. Il fallait évacuer la déception et retourner au boulot. On a des choses à améliorer, des moyens de le faire. Le championnat est long, il faut rester positif et continuer à se battre.

Comment gérez-vous la situation avec vos trois gardiens Damiano Ciaccio, Benjamin Conz et Noah Patenaude?

Chaque équipe a trois gardiens, il n'y a rien de particulier. La saison est longue et nous avons de la concurrence, c'est très bien. Nous avons un jeune gardien qui veut s'imposer et qui met la pression à nos deux vétérans, qui bossent très dur eux aussi et veulent jouer. C'est une situation très saine et bénéfique pour notre club. On veut avoir de la profondeur à tous les postes, c'est très bien.

Comment choisissez-vous qui joue? Benjamin Conz a été très bon contre Berne samedi et ce soir à Kloten. A-t-il pris de l'avance pour le prochain match?

Il y a plusieurs facteurs qui déterminent qui joue. L'historique contre un adversaire, l'état de forme, la fatigue, les performances, si les jambes sont bien ou non... Parfois, tu dois pousser un gars, parfois lui donner confiance... Il y a différentes choses. On doit essayer de prendre la meilleure décision possible chaque soir de match.