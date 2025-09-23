Benjamin Conz a (presque) tout sorti! Le gardien jurassien du HC Ajoie a réussi 33 arrêts et permis à son équipe de ramener un point du Schluefweg ce mardi. Il a logiquement été élu homme du match.

1/2 Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ils ont bien cru tout perdre les Ajoulots, eux qui ont attendu les cinq dernières minutes pour faire honneur à la prestation mémorable de leur gardien Benjamin Conz, ce mardi soir au Schluefweg, où l'atmosphère était bien lugubre. L'ambiance faisait ainsi plus penser à la bibliothèque municipale de Glattbrugg, grève des ultras oblige, qu'à un rendez-vous festif. Les supporters des Aviateurs sont mécontents de mesures de répression prises par la direction et l'ambiance s'en est ressentie.. Elle est même devenue glaciale, pardon pour le jeu de mots douteux, après 58 minutes et 58 secondes dans cette partie lorsque Killian Mottet a pu égaliser pour Ajoie et éviter aux Jurassiens de repartir sans rien de ce déplacement à Kloten.

Ajoie trahi par Delémont

Si Ajoie a ramené un point, s'inclinant en prolongation,, il le doit à cette égalisation et à sa fin de match furieuse, d'accord, mais surtout à un homme nommé Benjamin Conz, en état de grâce ce mardi. Le «Jurassic Wall» a en effet tout sorti ou presque! Titularisé une nouvelle fois dans la cage du HC Ajoie, après avoir estourbi les Ours (4-0) lors de sa dernière sortie, Benjamin Conz a livré une nouvelle grande performance ce mardi au Schluefweg, contrôlant tout le trafic des Aviateurs devant sa cage. La tour de contrôle n'a été prise à défaut qu'une seule fois dans le temps réglementaire, à la 33e, lorsqu'une passe magique de Keanu Derungs a trouvé Noah Delémont pour tromper l'infranchissable gardien jurassien. Qui a dit qu'il fallait que le coup de grâce pour trahir un Ajoulot, fût-il d'adoption, vienne de Delémont?

Toutes considérations historiques mises à part, et en laissant le col des Rangiers en dehors de ce but, celui-ci aura fait très mal au HCA, lequel espérait bien capitaliser sur son retentissant succès face à Berne et enchaîner avec de nouveaux points, ce qui semblait possible face à ce EHC Kloten qui n'a rien d'un favori du championnat. Au final, le HCA en a pris un, ce qui est déjà quelque chose.

«Big Ben» très fort au but, Ajoie inoffensif de l'autre côté

Les Ajoulots ont cependant été bien chanceux d'arriver à 0-0 après la première sirène, une pénalitée infligée à Louis Robin ayant au final été bien tuée. Bien en place défensivement, avec un Benjamin Conz en mode «Big Ben», Ajoie pliait, mais ne cédait pas dans le premier tiers.

La suite? Sans ses deux cadors finlandais Julius Nättinen et Jerry Turkulainen, et malgré toute l'intelligence de jeu du stratège Pierre-Edouard Bellemare, les Jurassiens peinaient à se montrer inquiétants lors du deuxième tiers, mis à part lors du premier de leurs deux power-play, très dangereux pour Davide Fadani, au contraire du deuxième.

Il a fallu, en fait, attendre les cinq dernières minutes du match pour voir ce HCA enfin dominateur et agressif devant la cage des Aviateurs. Pierre-Edouard Bellemare et Jonathan Hazen ont eu le puck de l'égalisation au bout de la canne, mais n'ont pas su convertir leur essai. A 62 secondes de la fin, le brave Benjamin Conz est même sorti de sa cage pour offrir une supériorité numérique aux Ajoulots, et Killian Mottet a pu égaliser malgré un différentiel de tirs largement en faveur de Kloten (14-7, 9-4, 10-7). La prolongation n'a duré elle que vingt-huit secondes et Petteri Puhakka a pu offrir la victoire à Kloten, seul face à la muraille Benjamin Conz. Mais, au moins, Ajoie a ramené un point et avance (un peu) au classement.