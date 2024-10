«Ce n'était pas parfait mais on n'a jamais lâché»

Ajoie a décroché une deuxième victoire en National League cette saison. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

50% de victoire. C'est le ratio que possède actuellement Julien Vauclair (certes, après deux matches diront les mauvaises langues) en tant qu'entraîneur du HC Ajoie. Le directeur sportif, qui a enfilé la casquette de coach en début de semaine après avoir licencié Christian Wohlwend, préfère en rigoler quand on lui sort son bilan et qu'on lui demande s'il ne veut pas rester sur le banc: «On ne peut pas tout faire. Il faut que je puisse me concentrer sur mon travail de directeur sportif, ce n'est pas une option.»

Une fois n'est pas coutume cette saison, le Jurassien a pu montrer un large sourire après la rencontre. C'est seulement la deuxième fois cette saison que le HCA remporte un match. Après Kloten le 4 octobre dernier, Lausanne s'est pris les pieds dans le tapis à la maison, aux tirs aux buts (5-6). La rencontre, elle, était folle.

Un splendide but 100% finlandais

Des rebondissements à tout-va et de magnifiques buts. Un grand artisan de la victoire jurassienne a été Julius Nättinen, avec deux buts et un assist. Il a été aussi gratté un puck sur le 2-2 qui avait le poids d'un nouveau point. Le plus beau? Son jeu de passes avec Jerry Turkulainen pour le 1-1. Les Finlandais ont chacun touché deux fois la rondelle et ont surtout fait tourner la tête de la défense lausannoise. Ne voulait-il simplement pas marquer? «J'ai vu une belle chance de lui refaire la passe et de remettre le gardien en mauvaise position, rigole-t-il. Sans doute le fait que je n'avais pas marqué tant de buts a aussi mis un coup à ma confiance. Pour ça que j'ai fait la passe.» Heureusement, il a ensuite marqué à deux reprises, ce qui l'a rendu «vraiment heureux».

De manière globale, les étrangers d'Ajoie ont réalisé un match plein. Hormis les trois points de Nättinen, Turkulainen (1 but, 1 assist) et Palve (2 assists) ont également mis la main à la pâte. Et aux tirs aux buts, ce sont Honka et Devos qui ont offert la victoire aux Jurassiens.

Deux consignes non respectées

Mais ce qui a surtout frappé dans cette partie, c'est la capacité d'Ajoie à ne jamais baisser les bras. Par quatre fois, les Jurassiens ont été menés au score. Ils sont toujours revenus. Le plus cocasse dans cette histoire? Les deux consignes primordiales du coach n'ont pas du tout été respectées. «Je leur ai dit d'éviter les pénalités et d'être extrêmement concentrés après chaque but encaissé ou marqué», explique Julien Vauclair.

Résultat: deux buts encaissés en infériorité numérique et respectivement 16 et 35 secondes entre le 2-2/3-2 et le 3-3/4-3 en faveur de Lausanne. «Ce n'était pas le match parfait et il faut s'améliorer sur ces détails, admet le coach. Mais le côté positif, c'est qu'ils n'ont rien lâché et ont trouvé le moyen de gagner ce match.»

«J'essaie d'amener un peu d'émotion»

Comment expliquer que, cette fois, Ajoie n'a pas abandonné? «Ça a toujours été dans notre mentalité mais on ne jouait pas assez bien défensivement, en tant qu'équipe, analyse Julius Nättinen. Le licenciement du coach a été un bon réveil.» Est-ce qu'une nouvelle voix dans le vestiaire, celle de Julien Vauclair, a aussi changé les choses? «J'essaie d'amener un peu d'émotion sur le banc… même si je suis un petit peu trop nerveux avec les arbitres. Il faut que je contrôle ça.»

Mais, contrairement à mardi après le match face à Fribourg, Julien Vauclair avait encore toute sa voix au moment des interviews. «Je me suis chargé de médicaments les trois derniers jours», explique-t-il en souriant.

Pas le temps de lésiner dans le Jura. Ce samedi, les Ajoulots reçoivent un Bienne en excellente forme, qui reste sur cinq victoires lors des six derniers matches. «On n'est pas dans une position où on peut prendre des jours off… On l'a d'ailleurs bien assez fait depuis le début du championnat», lâche Julien Vauclair. Ses joueurs sont prévenus: leur directeur sportif attend la même implication que face à Lausanne.