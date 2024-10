Dans un match fou, Ajoie s’impose face à Lausanne

C’était soirée portes ouvertes à la Vaudoise aréna. Dans une rencontre avec énormément de rebondissements, Ajoie a fini par créer la surprise et s’est imposé face à Lausanne (5-6 tab).

Lausannois et Ajoulots se sont rendus coup sur coup. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce Lausanne-Ajoie avait toutes les caractéristiques du match piège. D'un côté, il y avait des Lions en pleine bourre, solides deuxièmes et restant sur quatre victoires sur les cinq dernières rencontres. De l'autre, Ajoie et ses treize défaites sur les quatorze premières sorties de la saison, qui a d'ailleurs changé d'entraîneur en début de semaine. Et ça n'a pas manqué. Le LHC finissant pas s’incliner face aux Ajoulots dans sa Vaudoise aréna.

Pourtant, les Vaudois ont rapidement pris l'avantage dans cette partie. Après une interruption de quelques minutes due à un problème à la glace, Théo Rochette a trouvé Tim Bozon en power-play qui, le but quasi vide devant lui, a ouvert le score (6e). Dans ce premier tiers, il y a toutefois eu les premiers signes qu'Ajoie n'était pas venu faire de la figuration dans la capitale olympique. La plus grosse frayeur? Un puck que Kyen Sopa a chipé à David Sklenicka. Malheureusement pour les Jurassiens, leur No 78 n'est pas parvenu à battre Kevin Pasche (14e). Le LHC était par contre prévenu.

Pluie de buts

Cela n'a pas empêché les visiteurs d'inscrire un splendide but pour égaliser en début de deuxième période (24e). Nättinen, Turkulainen, Nättinen, Turkulainen et but. Le jeu de passes des Finlandais était parfait et Cédric Fiedler doit encore en avoir la tête qui tourne actuellement.

Ensuite, cette période s'est transformée en portes ouvertes. Moins de deux minutes après le 2-1 de Rochette (30e), Arno Nussbaumer a pu égaliser. Sauf que 16 secondes plus tard, Janne Kuokkanen redonnait l'avantage à son équipe (33e). On en reste là? Pas vraiment. En fin de tiers, Nättinen s'est cette fois mué en buteur (38e) pour remettre les compteurs à zéro. Problème pour les Ajoulots? 35 secondes plus tard, Bozon mettait à nouveau le LHC devant.

Un match qui s'emballe

Malgré tout, Lausanne n'était pas serein avec un avantage d'un but et un homme de moins sur la glace face à la lanterne rouge à l'entame du troisième tiers. Et ça n'a pas manqué, Phil-Michael Devos trouvant la lucarne sur une déviation, 56 secondes après le lâcher de puck. Quelle force de caractère des Jurassiens pour revenir à chaque fois au score!

Mieux, la Vouivre a largement dominé le troisième tiers et a été grandement récompensée à la 50e minute, en power-play. Julius Nättinen, à nouveau lui, a trompé Pasche d'un magnifique tir en première intention. Sauf que Lausanne n'est pas 2e pour rien et grâce à un sublime but d'Andrea Glauser dans la lucarne, il a égalisé (54e). Le match était fou!

Forcément, une telle rencontre ne pouvait pas s'achever après 60 minutes. Et même après la prolongation, le gagnant n'était toujours pas connu. C'est donc aux tirs aux buts qu'Ajoie a fini par faire la différence, remportant par la même occasion son deuxième match depuis le début de la saison.