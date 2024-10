Julien Vauclair a vécu sa troisième première sur le banc d'Ajoie. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce mardi soir face à Fribourg, Julien Vauclair vivait sa troisième première. Pour la troisième fois, le directeur sportif du HC Ajoie devait jouer les pompiers de service et remplacer l'entraîneur en place. Après Gary Sheehan et Filip Pesan, c'est la casquette de Christian Wohlwend qu'il a dû enfiler, au lendemain du limogeage du coach grison.

Après la défaite face à Fribourg (1-3), l'entraîneur/directeur sportif s'est présenté avec une voix enrouée. «C'est un mélange de maladie et du premier entraîneur», en a-t-il souri. Malgré tout, il a pris le temps de répondre à toutes les questions. Interview.

Ta première en tant qu'entraîneur se solde par une nouvelle défaite. Qu'est-ce qui a manqué selon toi?

Je pense qu'il nous a manqué une seule chose aujourd'hui: la finition sur le power-play. Défensivement, on a bien tenu et on a joué comme on le voulait à 5 contre 5. Mais en power-play, malgré de bonnes installations et des occasions créées, on n'a juste pas mis le puck au fond. C'est ce qui a fait la différence.

Que retiens-tu malgré tout de ce match?

Depuis le début du championnat, on a montré deux visages. On a trop souvent manqué de cette hargne qui doit être l'indentité de cette équipe. Mais aujourd'hui, la compétitivité était là. Il manquait juste ce petit but en power-play pour ramener des points.

Qu'as-tu changé dans l'équipe depuis que tu l'as reprise en main?

Principalement la base du système défensif. On donnait trop de surnombre avant, donc j'ai insisté sur la nécessité d'éviter les 2 contre 1, les 3 contre 2. Ce soir, on a bien maîtrisé ça, même si quelques secondes d'inattention nous ont coûté deux buts. Avec un peu plus de confiance, je pense qu'on aurait égalisé en power-play.

Et qu'as-tu apporté en termes de discours?

Le discours, c'est qu'il faut rester positif malgré la situation difficile. Les joueurs ressentent une certaine pression, mais il faut tirer du positif, même si on repart sans point. On avait tout pour égaliser en power-play, et je veux qu'on retienne les bonnes choses qu'on a faites.

Comment as-tu retrouvé le vestiaire après le licenciement de Christian Wohlwend?

Christian l'a dit et nous aussi: c'est malheureusement la dure réalité du sport. On savait que des décisions allaient être prises. Maintenant, on veut donner un nouveau départ à l'équipe, et on doit avancer avec ça.

Que vas-tu travailler en priorité d'ici le match de vendredi face à Lausanne?

Les choses que j'ai apportées sont dures à assimiler en un jour. On va peaufiner les détails parce que les consignes ont globalement été bien appliquées, mais il y a encore des erreurs dues aux habitudes d'avant qu'il faut corriger.

L'équipe a montré qu'elle n'était pas morte, malgré la situation difficile. Ça te rassure?

Oui, je pense qu'on a une équipe qui est meilleure sur le papier, mais qui n'a pas encore réussi à performer à son meilleur niveau. Maintenant, c'est aux joueurs de trouver les solutions et de respecter les consignes. Wohlwend ne pouvait pas aller sur la glace. Moi non plus. On doit trouver un moyen de gagner des matchs. Aujourd'hui, il n'a pas manqué grand-chose.