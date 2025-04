Adam Rundqvist a inscrit le 2-1 pour Ajoie. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il est écrit dans les livres, ou dans les astres, ou qui sait où, dans les entrailles d'un cochon cuit à la broche peut-être, que ce barrage sera serré jusqu'au bout, indécis comme les séries les plus acharnées, entre deux équipes séparées par une division, mais rapprochées par une envie folle d'évoluer en National League au sortir de l'été. Chaque puck, sans exagérer une seule demi-seconde, est disputé, chaque shift est joué comme si la survie professionnelle de chaque joueur en dépendait, ce qui est là aussi une réalité.

Alors, Ajoie ou Viège? Viège ou Ajoie? Le formidable public de Voyeboeuf avait choisi son camp, bien évidemment, ce samedi dans cet Acte III disputé sur un fil et conclu à la 86e grâce à une finition clinique de Pierre-Edouard Bellemare, l'homme aux 600 matches de NHL et à la mentalité exemplaire. Quel suspense! Et quel public, surtout.

Sandro Forrer ouvre le score en power-play

Alors que les 4983 spectatrices et spectateurs de Voyeboeuf, moins les 150 Haut-Valaisans bien sûr, se rongeaient les ongles qu'ils n'avaient déjà plus dès l'ouverture du score de Sandro Forrer à la 7e, à un moment où Valentin Pilet se trouvait dans sa deuxième maison, le banc des pénalités, c'est bien évidemment Anttoni Honka, le Finlandais volant sur la glace, qui s'est trouvé au bon endroit pour égaliser à la 17e, lui, le grand cador, l'homme dont la canne ne tremble jamais.

Anttoni Honka vient ici d'inscrire le 1-1, si précieux. Photo: keystone-sda.ch

Ajoie était revenu des abîmes dans ce match III bien mal embarqué et un cri de joie, autant que de soulagement, s'élevait dans le ciel de Voyeboeuf et ce magnifique toit, tout en bois, qui donne encore plus de charme à cette patinoire qui respire le vrai hockey, la bière et la croquante d'Ajoie. Qu'il serait d'ailleurs dommage, contre-productif et injuste que cette région passionnée de hockey se retrouve privée de sport de très haut niveau d'ici quelques jours.

Sans parler du HC Viège, qui mérite sans doute la National League, et y arrivera sans aucun doute un jour, qu'il soit prochain ou lointain, une soirée comme celle de ce samedi à Porrentruy ne peut que faire chavirer l'amateur neutre de sport, tant ce formidable kop jaune et noir réchauffe les coeurs, fait vibrer les âmes et rappelle l'essence du sport et son importance sociale, que ce soit dans une grande ville ou une région périphérique, ce qui n'est pas une insulte, mais un constat. Ce HC Ajoie représente bien plus que trente hockeyeurs qui patinent derrière un palet, mais son âme se ressent à chaque gueulée, à chaque écharpe jaune et noire et à chaque fondue rupée dans les espaces VIP ou sous la cantine.

Après un premier tiers équilibré (9 tirs partout, un HC Viège très dangereux), Ajoie a intégralement dominé la deuxième période (14 tirs à 8), mais a failli se faire surprendre à la 30e sur une occasion en or de Dario Burgener pour Viège. Le héros s'appelait cette fois Damiano Ciaccio, avec un peu d'oignon tout de même.

Ajoie marque le 2-1 à la 48e, Viège égalise in extremis!

Voyeboeuf, sentant que son équipe prenait le dessus dans ce deuxième tiers, augmentait encore le volume sonore, comme si c'était possible, et explosait de joie à la 48e lorsqu'Adam Rundqvist est venu inscrire le 2-1. Viège semblait alors complètement cuit, rôti, braisé. Mais l'erreur, fatale, est toujours de croire qu'un succès est acquis et à quelques secondes de la fin, les Haut-Valaisans ont fait preuve d'autant de qualités de coeur que de talent en égalisant à 2-2 par le fantastique Jacob Nilsson, l'homme qui aime les agneaux autant que le hockey, sinon plus. Prolongations à Porrentruy dans une atmosphère irrespirable.

Le temps additionnel a débuté par un poteau d'Alessandro Lurati face à Damiano Ciaccio (63e), lequel a ensuite étendu sa longue carcasse sur le puck, dans un réflexe formidable et salvateur, juste devant les supporters haut-valaisans. Dans une ambiance exceptionnelle, et à la limite des acouphènes, les joueurs des deux camps bravaient la fatigue et le kop ajoulot croyait exulter à la 73e lorsque Philipp-Michael Devos a inscrit le 3-2, vite annulé par le quatuor arbitral pour une faute sur le gardien. Cela a finalement été le cas à la 86e, dans la deuxième prolongation donc, mais le héros avait changé de cape pour revêtir celle de Pierre-Edouard Bellemare, le grand cador venu de la région parisienne pour délivrer tout un canton.

Place maintenant à l'acte IV mardi à Viège, avant de revenir jeudi ici à Voyeboeuf, dans une atmosphère qui sera sans aucun doute tout aussi incandescente.