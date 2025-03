Oui, il y a des Romands en play-in!

Nolan Diem, un Vaudois à Kloten. Photo: keystone-sda.ch

Ce mardi soir, la National League entre enfin dans le vif du sujet avec le début des play-in. Ambri en découdra avec Rapperswill, tandis que Kloten affrontera Langnau. Malgré l’absence de représentants romands dans cette phase de la compétition cette année, il y aura quand même quelques joueurs du cru à suivre de notre côté de la Sarine. Blick dresse la liste des joueurs romands qui sont engagés dans ces play-in.

Nolan Diem (Kloten)

Né à Herisau en Appenzell Rhodes-Extérieures, Nolan Diem est pourtant un vaudois pur jus. C’est à Villars puis au sein du mouvement junior du Lausanne HC que l’attaquant a fait ses armes avant de rejoindre Zoug puis Langnau pendant six saisons. Désormais à Kloten, c’est face à son ancienne équipe qu’il va croiser le fer lors de ces play-in.

Arnaud Montandon (Ambri)

Né en 1991 à Berne, Arnaud Montandon a fait ses classes à Fribourg puis à Neuchâtel. Malgré quelques piges en National League, notamment à Berne ou Genève, c’est surtout en Swiss League qu’il s’illustre avec Ajoie, Langenthal ou Sierre. Il joue pour le club valaisan depuis la saison 2019-2020 et, au bénéfice d’une licence B, il est prêté à Ambri après l’élimination de son club en quart de finale face à Viège. Son père n’est autre que Gil Montandon, une légende bien connue du côté de Fribourg-Gottéron.

Inaki Baragano (Rapperswil)

Les supporters lausannois auront forcément un œil sur Inaki Baragano en cette fin de saison. Né et formé dans la capitale vaudoise, le joueur de 23 ans a rejoint Rapperswil en 2021. Cette saison, le défenseur a inscrit 16 points en 50 matches joués. Dès cet été, il retournera à la maison pour renforcer l’arrière-garde vaudoise en vue du prochain exercice. Il a encore des play-in à jouer pour montrer à son futur employeur qu’il a fait le bon choix. Il pourrait même affronter son LHC en quart de finale. Chaud devant!

Igor Jelovac (Rapperswil)

Parcours similaire, mais dans l’autre sens pour Igor Jelovac. Du haut de son mètre 96, le défenseur de 30 ans a commencé sa carrière là où il est né: à Villars. Il a ensuite rejoint les juniors du LHC. Il est passé par Bienne, Ambri puis Rapperswil avant de revenir à Lausanne entre 2022 et 2024. Il était de l’épopée jusqu’en finale avec l’équipe de Geoff Ward l’an dernier. À l’été, il est cependant retourné dans le canton de Saint-Gall, inscrivant jusqu’à présent huit points en 43 matches.

Axel Simic (Kloten)

La Gruyère est dignement représentée dans ces play-in. Né à Gumefens, Axel Simic a fait ses débuts au HC Bulle-La Gruyère avant de passer par les académies de Fribourg-Gottéron puis du Lausanne HC. Également aligné en équipe nationale junior, il est passé par l’organisation des ZSC Lions et par Davos. Mais c’est surtout dans son club actuel, le HC Kloten, que le joueur de 26 ans démontre tous ses talents. La saison dernière, il a inscrit un total de 28 points en 52 rencontres (18 buts, 10 assists). Cette année, il en est à 7 points, mais il a été blessé une partie de la saison.

Ludovic Waeber (Kloten)

On ne présente plus Ludovic Waeber, le gardien né et formé à Fribourg. C’est du côté des ZSC Lions que l’homme de 186 cm a démontré toute sa classe entre 2020 et 2023. Ses performances lui ont même permis de viser une place en Amérique du nord. Il s’est envolé en AHL pour Charlotte et les Scranton Penguins, puis en ECHL du côté des Florida Everblades. Pas convaincant après 20 matches joués, il rentre donc en Suisse pour le présent exercice du côté de Kloten. Une surprise. Nul doute qu’il sera un atout maître pour les Aviateurs dans cette phasé clé du championnat.

Floran Douay (Ambri)

D’accord, le numéro 81 du HC Ambri-Piotta ne possède pas la nationalité suisse. Mais l’international français a passé la majeure partie de sa carrière à Genève-Servette, son club formateur. Il a aussi joué à Lausanne pendant trois saisons, après un fameux échange opéré entre les Aigles et le club vaudois, alors dirigé par Petr Svoboda. Il a poursuivi son chemin au HC Sierre, à Langnau puis au Tessin. Sur 18 saisons d’activité, le natif de Sallanches (F) en a disputé 16 en Suisse romande. Blessé au genou, il a tout de même joué 39 matches cette saison pour un total de trois buts et deux assists.

