Le trio de la première ligne réalise une bonne fin de demi-finale. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Nombre de points pour les trois joueurs de la première ligne lors des trois premiers actes de la demi-finale face à Fribourg: 3. Nombre lors des trois derniers duels: 12. Ahti Oksanen, Antti Suomela et Damien Riat ont clairement haussé leur niveau depuis une semaine. Un réveil qui arrive au meilleur moment pour le Lausanne HC, qui s'apprête à disputer un acte VII face à Gottéron ce samedi soir.

«En cette période de l'année, il revient aux meilleurs joueurs de s'affirmer comme tels, souligne leur entraîneur Geoff Ward. Et ça a clairement été le cas lors des derniers matches pour nous.» Car le Canadien n'est pas dupe: pour son 21e match 7 en carrière, il sait qu'il aura besoin d'une première ligne au top de sa forme pour prendre le dessus sur les Dragons.

Ahti Oksanen surnuméraire

Y a-t-il quelque chose qui a changé dans le jeu de la ligne de parade ces derniers temps pour qu'elle retrouve son impact de la saison régulière? «On a continué à croire en nous, répond Ahti Oksanen. On avait de bonnes bases et on savait qu'à un moment, le puck allait rentrer.» Pour le Finlandais particulièrement puisqu'il a inscrit trois buts lors de ses trois dernières sorties. Il a même trouvé à quatre reprises le fond des filets mais sa réussite jeudi soir à Fribourg a logiquement été annulée pour une crosse haute.

Globalement, c'est depuis qu'il a été sorti de l'alignement qu'Ahti Oksanen monte en puissance. Surnuméraire lors de l'acte II de cette demi-finale, le No 29 a mis les bouchées doubles pour revenir. «Je savais que je devais être meilleur et travailler plus dur, admet-il. Mais en même temps, je ne peux pas commencer à faire des choses stupides, je ne peux pas surjouer et essayer de trop en faire, donc je m'en tiens à ce que je peux faire et j'essaie d'aider l'équipe autant que possible.» Ce qu'il fait bien depuis trois matches.

Une solution qui reste dans le vestiaire

Au-delà de la première ligne, c'est également le power-play lausannois qui a retrouvé des couleurs. Sur les derniers matches, il a retrouvé son efficacité de la saison régulière. Et le trio formant en partie le premier bloc de celui-ci, cela aide pour la confiance. D'ailleurs, 7 des 12 points acquis par Ahti Oksanen, Antti Suomela et Damien Riat lors des trois dernières rencontres l'ont été avec un homme de plus sur la glace.

Ainsi, la ligne de parade semble avoir trouvé la solution face à Fribourg Gottéron. «On a regardé des vidéos de leurs faiblesses et nous essayons, bien sûr, d'en tirer profit, explique Ahti Oksanen. Mais cela reste à l'intérieur du vestiaire (sourire).» Car en play-off, il faut en révéler le moins possible à l'adversaire, surtout avant un acte VII.