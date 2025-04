Cold Facts Un match décisif pour le LHC et Gottéron, un sauvetage pour Ajoie

Pour ce 38e épisode de la septième saison de Cold Facts, on revient sur l'acte VI de la demi-finale entre Fribourg et Lausanne et on se projette forcément sur le match décisif. Mais on parle aussi du sauvetage du HCA en National League.