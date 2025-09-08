Ce lundi, une salve de billets a été mise en vente en vue du Mondial 2026 qui se déroulera à Zurich et Fribourg en mai prochain. Et le succès était clairement au rendez-vous.

Grand succès pour la phase de vente en vue du tournoi en Suisse

Il y aura foule pour les matches de la Suisse lors du Mondial 2026 Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il fallait s'armer de patience, aux alentours de midi, pour obtenir des billets - notamment pour l'équipe de Suisse - à l'occasion du lancement officiel de la vente des billets journaliers. «Les ventes se sont déroulées sans problème, mais la demande a largement dépassé l’offre», a-t-on constaté du côté du comité d'organisation de la manifestation. «Tous les contingents disponibles pour les journées où l’équipe nationale suisse joue ont été écoulés en moins d’une heure.»

Est-ce à dire que ce n'est plus possible de voir l'équipe de Patrick Fischer? «Non, coupe Marc-André Berset, directeur de l'Association Fribourg 2026. Lors de cette phrase, il n'y avait qu'un contingent de billets mis en vente. Cela veut donc dire qu'il y aura d'autres occasions.» Une nouvelle vente en novembre prochain sera organisée. Vu le succès rencontré en ce lundi, il faudra avoir une bonne connexion internet.

Belles affiches demandées

Si les matches de l'équipe de Suisse se sont très bien vendus, c'est également le cas de certaines affiches à Fribourg. «Je ne suis pas surpris du succès, parce que Fribourg est une terre de hockey, précise le Fribourgeois. Mais je dois bien dire qu'au moment de me connecter à midi pour voir si tout fonctionnait, j'ai été rassuré de voir qu'il y avait déjà une file d'attente. C'était bon signe (rires).»

La première journée du tournoi sur les bords de la Sarine s'est vendue au même rythme que pour les rencontres de l'équipe de Suisse. Logique au vu des affiches: Suède - Canada et République tchèque - Danemark. «C'était une ruée vers les tickets, s'enthousiasme. Mais il reste des billets dans ce contingent pour quasi tous les matches. Ce que l'on peut dire, par contre, c'est que la réponse du public est excellente.»

Vente en plusieurs phases

Un constat que partage Christian Hofstetter, secrétaire général du Championnat du monde IIHF 2026: «La très forte demande pour les billets journaliers ne nous a pas surpris, mais elle nous remplit de joie. Pour mon équipe et moi, elle est aussi une précieuse source de motivation pour organiser une fête du hockey sur glace inoubliable».

Outre la deuxième phase de vente des billets quotidiens en novembre prochain, d'autres sésames seront vendus en janvier. À ce moment, les billets journaliers pour la phase finale seront proposés, avant une dernière phase de vente en février 2026 pour les derniers billets restants.