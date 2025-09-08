Les dernières infos des clubs romands avant la reprise

À quelques heures de la reprise du championnat, il est temps de faire un dernier point sur les effectifs des formations de National League. Il existe quelques incertitudes tant du côté d'Ajoie que de Bienne, Genève, Fribourg et Lausanne.

Antti Suomela (à dr.) sera-t-il sur la glace à Davos, mardi, pour la reprise? Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

HC Ajoie

Aucun retour n'est à signaler du côté des Jurassiens avant la reprise du championnat sur la glace de Genève. Frédérik Gauthier, qui vient d'être engagé, sera à disposition du coach, Greg Ireland. «C'était chaud, mais toutes les formalités administratives ont pu être réglées», apprécie le directeur sportif, Julien Vauclair. Heureusement, puisque Jerry Turkulainen ne sera, lui, toujours pas en mesure de prendre part à la reprise du championnat. L'ailier finlandais s'était sérieusement blessé en décembre dernier lors d'un match à Zoug. «Sa situation évolue chaque jour, mais je n'ai pas de date précise pour le moment, poursuit l'ancien défenseur. Cela peut être deux semaines comme un mois. Il faut être patient.»

HC Bienne

Un pépin avant la reprise: l'attaquant Nicolas Müller soigne un petit souci à l'épaule. «Mais sinon, tout va bien chez nous», remarque le directeur sportif Martin Steinegger. Le HC Bienne va également pouvoir compter sur Rodwin Dionicio dont le contrat a été interrompu par les Anaheim Ducks en NHL. «En principe, il jouera chez nous cette saison, précise le dirigeant seelandais. Il nous reste encore quelques détails à régler, mais c'est la direction que c'est en train de prendre.» L'arrivée du défenseur va quelque peu changer les plans puisqu'avec Linus Hultström et Oskari Laaksonen, «Stoney» avait enrôlé deux arrières étrangers avec un sérieux flair offensif. «Oui, mais c'est un bon problème à avoir, précise-t-il. Nous avons sept étrangers et donc cela donnera des options au coach pour effectuer un tournus. Mais c'est vrai que nous avons désormais une grande profondeur en défense.»

Fribourg Gottéron

Un absent de marque lors de l'entraînement de ce lundi matin: Patrik Nemeth. Le défenseur a vécu une préparation perturbée. «Il ne jouera pas le premier match contre Lugano, révèle Roger Rönnberg. Il a été malade durant la préparation et a besoin d'un peu de temps pour se remettre d'aplomb. Il lui faut quelques bons entraînements pour retrouver le rythme.» Sera-t-il sur la glace pour les matches du week-end? «Pour l'heure, c'est compliqué pour moi de le dire, poursuit le nouveau coach des Dragons. Nous n'allons pas nous presser pour le faire jouer. Je préfère qu'il soit en pleine possession de ses moyens.» Au niveau de l'alignement, c'est Nathan Marchon qui va épauler les Suédois Lucas Wallmark et Marcus Sörensen pour cette première rencontre.

Genève-Servette

Les Grenat n'ont qu'un absent pour la reprise: le défenseur Eric Schneller est légèrement blessé. L'attaquant Taylor Beck était malade ce lundi. Sera-t-il surnuméraire pour la reprise du championnat? Hormis ces deux «cas», tout le monde est à disposition pour le match inaugural face au HC Ajoie à une seule exception: Jason Akeson. Non pas que le Canadien soit blessé. Mais il est toujours dans l'attente de son passeport rouge à croix blanche. Tant que l'attaquant ne sera pas naturalisé, Genève-Servette va se priver de ses services. Du côté des Vernets, on table sur la résolution de ce dossier dans le courant du mois de septembre. Seule une hécatombe au niveau des joueurs importés pourrait changer la donne.

Lausanne HC

La seule interrogation concerne Antti Suomela. Sera-t-il sur la glace pour la reprise à Davos? Le Finlandais, qui a dû se soumettre à une opération durant l'été, n'a pas participé aux quatre matches de Champions League disputés par les Lions de la Vaudoise aréna. «Nous allons prendre la décision le jour du match», remarque le directeur sportif, John Fust. Ces derniers jours, le meilleur compteur lausannois de la saison dernière a participé normalement aux entraînements et ne portait pas de maillot distinctif. Un bon signe, donc. Reste à savoir s'il a récupéré suffisamment de condition physique pour disputer une rencontre de National League. Dans le cas contraire, les six autres étrangers seraient donc sur la glace davosienne.