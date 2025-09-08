Les premiers billets pour le championnat du monde de hockey sur glace 2026 sont disponibles depuis ce lundi midi. Toutes les informations les plus importantes sur le processus de vente sont à retrouver ici.

Voici comment se procurer des billets pour le Mondial de hockey en Suisse

Voici comment se procurer des billets pour le Mondial de hockey en Suisse

1/7 La BCF Arena à Fribourg accueillera la moitié des matches. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Gian-Andri Baumgartner

Le coup d'envoi sera donné ce lundi 8 septemnre: la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a mis en vente les premiers packs de billets pour le championnat du monde qui aura lieu en Suisse du 15 au 31 mai 2026. Les patinoires de Zurich et de Fribourg accueilleront les matchs. Quelles sont les offres disponibles? Et quels sont les prix?

Quels billets sont disponibles à partir de lundi?

La billetterie du championnat du monde ouvre avec la mise en vente des tickets journaliers pour les matchs de groupe. Ils permettent d’assister à l’intégralité des rencontres programmées dans une patinoire au cours d’une journée. Lors du tour préliminaire, chaque journée propose deux à trois affiches, disputées à 12h20, 16h20 et 20h20.

Pour les plus passionnés, une offre plus complète est déjà disponible à Fribourg : le «Venue Package». Celui-ci donne accès à l’ensemble des 30 matchs programmés à la BCF Arena. Les billets sont en vente ici.

Quelles autres offres sont disponibles?

Outre les billets journaliers déjà proposés, l’IIHF a annoncé l’arrivée d’autres formules. Des «Venue Packages» seront ainsi disponibles pour Zurich, tout comme des passes couvrant l’intégralité du tour final – comprenant deux quarts de finale, les demi-finales et la grande finale, programmée du 28 au 31 mai à la Swiss Life Arena.

Si l’association organisatrice n’a pas encore précisé la date exacte de mise en vente de ces offres, le calendrier est déjà clair pour le tour final: les billets journaliers seront accessibles dès janvier 2026. Quant aux billets unitaires, ils seront proposés lors d’une deuxième phase, à partir de février 2026, sous réserve de disponibilité.

Quand la Suisse jouera-t-elle?

Les fans de hockey sur glace suisses devraient surtout s'intéresser aux jours de match de la Nati. Sven Andrighetto et ses coéquipiers seront en action les 15 (contre les Etats-Unis), 16 (contre la Lettonie), 18 (contre l'Allemagne), 20 (contre l'Autriche), 21 (contre la Grande-Bretagne), 23 (contre la Hongrie) et 26 (contre la Finlande) mai. L'équipe de Patrick Fischer disputera tous les matches du tour préliminaire à Zurich.

Quel est le prix des billets?

Les tarifs des billets journaliers varient fortement selon l’affiche. Pour assister à une journée avec la Suisse, il faudra compter au minimum 135 francs, en raison de la demande attendue. En revanche, suivre d’autres nations revient nettement moins cher: à Fribourg, le 25 mai, les rencontres République tchèque–Norvège et Slovénie–Italie sont accessibles dès 31,80 francs dans la catégorie la plus abordable.

À Zurich, les billets les moins chers débutent à 42,20 francs, par exemple pour la journée du 19 mai (Lettonie–Autriche et Hongrie–Grande-Bretagne). Quant au «Venue Package» proposé à Fribourg, qui permet d’assister à l’ensemble des 30 matchs disputés dans la BCF Arena, son prix avoisine 1200 francs.



