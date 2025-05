Andrea Glauser s'est fait déchirer son maillot de capitaine

Andrea Glauser n'a pas pu terminer avec son maillot No 43. Photo: keystone-sda.ch

Dans un Suisse - Norvège sans grandes péripéties tant l'écart de niveau était grand, il a fallu trouver des moyens de passer le temps. Et les spectateurs ont pu acclamer... le responsable matériel de la sélection helvétique. Pourquoi? Lors de la troisième période, il a piqué un sprint en direction du vestiaire pour aller chercher un maillot de rechange. Celui d'Andres Glauser a été déchiré dans le dos après un contact.

Après quelques minutes d'attente, l'homme de banc est revenu avec un autre chandail floqué du No 49... et sans le «C» de capitaine sur la poitrine. Car à cette occasion, Andrea Glauser avait été désigné capitaine pour la première fois après la blessure de Nico Hischier qui l'a forcé à mettre un terme à son tournoi. «Une très grosse perte, a remarqué le défenseur. C'est un super gars dans le vestiaire et je suis content qu'il reste là malgré tout.»

Dans une équipe bardée de joueurs de NHL et d'éléments très expérimentés, le choix du futur joueur de Fribourg Gottéron peut paraître surprenant. Mais pas si l'on écoute Patrick Fischer parler de son joueur: «Tous les membres du coaching staff ont donné leur avis et tous sont arrivés à la conclusion qu'il fallait le nommer. C'est un joueur qui joue toujours avec extrêmement d'envie et de cœur. Il est très dur. Il y en a d'autres, mais nous étions unanimes pour ce choix.»

Une marque de confiance qui fait évidemment plaisir au principal intéressé qui a accepté la responsabilité avec humilité. «C’est quelque chose de fou, s'emballe-t-il. C'est une immense fierté pour moi. Mais ça ne va pas changer ma manière de jouer. Je donne toujours tout, je me bats avec tout mon cœur pour cette équipe.» Un état d'esprit irréprochable qui a été récompensé par Patrick Fischer, Jan Cadieux et les autres membres du staff de l'équipe de Suisse.

Après avoir dû changer son 43 contre le No 49 sans nom, Andrea Glauser a pu terminer la rencontre comme si de rien n'était. Il a simplement manqué une présence dans l'aventure. Rien de grave, donc. Le responsable matériel, lui, a été quitte pour une petite course impromptue... et une ovation de la part des fans helvétiques présents dans le virage proche du banc helvétique. Il va devoir désormais faire un peu de couture pour réparer le maillot du nouveau capitaine de l'équipe de Suisse. Ou s'en procurer un nouveau.