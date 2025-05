Dean Kukan (à dr.) et Damien Riat (à g.) félicitent Sven Andrighetto pour son but. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avec l'annonce de la blessure de Nico Hischier, c'est une chape de plomb qui s'est abattue sur l'équipe de Suisse à quelques heures du coup d'envoi. Sans son capitaine, la sélection de Patrick Fischer n'a pas dévié de son plan de marche pour autant. Et la formule gagnante passe, une fois encore, par une mine de Sven Andrighetto dans la lucarne. En supériorité numérique, le Zurichois a ouvert la marque et inscrit... le cinquième but consécutif de son équipe après son quadruplé d'hier (9e, 1-0).

Le No 85 a laissé un peu de place à ses coéquipiers par la suite. Et c'est Grégory Hofmann qui en a profité avant la première pause. Le Jurassien bernois, surnuméraire depuis deux matches, a trouvé le chemin du but sur un centre de Tyler Moy, à nouveau très bon (15e, 2-0). Andrea Glauser a bien failli plier l'affaire avant le thé. Mais le défenseur, promu capitaine, a vu son tir passer d'un rien à côté du poteau norvégien.

Il a fallu attendre quelques minutes de plus pour que la sélection helvétique mette un terme au semblant de suspense dans cette rencontre. Entre deux dégagements interdits norvégiens, les Suisses ont tout de même pu essayer de jouer au hockey. Et c'est Tyler Moy qui a pu se faire oublier dans le dos de la défense. Seul, le buteur de Rapperswil a fait tout juste pour glisser le puck entre les jambes du gardien, Jonas Arntzen (39e, 3-0).

Stéphane Charlin, titularisé pour la deuxième fois du tournoi, a dû attendre la 32e minute pour avoir une grosse action autour de son but. Le gardien genevois a vu Noah Steen se présenter seul à la suite d'une bourde de Dean Kukan (32e). Mais l'attaquant scandinave n'est pas parvenu à réduire l'écart malgré deux tentatives stoppée par le portier suisse.

Top 2 dans le viseur

Lors de la troisième période, la Suisse a déroulé sans franchement devoir trop s'employer face à une Norvège si limitée. Restait à savoir si Stéphane Charlin allait pouvoir signer son premier blanchissage en Mondial à cette occasion. Jeudi, Leonardo Genoni l'avait perdu en toute fin de match face à l'Allemagne. Le Genevois, lui, a tenu bon. Avec une douzaine de tirs cadrés seulement, il a eu le mérite de rester concentré durant 60 minutes.

La Suisse est donc assurée de terminer à l'un des quatre premiers rangs de son groupe alors qu'il reste deux matches à jouer. Face à la Hongrie (dimanche) et contre le Kazakhstan (mardi), l'équipe de Patrick Fischer aura même l'occasion de valider une place dans le Top 2, ce qui aurait une certaine importance pour la suite de la compétition. La victoire dans cette poule B n'est toujours pas exclue, mais il faudrait pour ceci compter sur un faux-pas des Tchèques.