Walter Glauser et Philippe Riat (de g. à dr.) soutiennet leurs fils lors du Mondial Photo: G.B.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dans la fan zone de Herning, Walter Glauser et Philippe Riat passeraient inaperçus au milieu des supporters suisses. Écharpe et drapeau suisse pour l'un et maillot sur les épaules pour l'autre. Pourtant, ces deux fans sont unis par l'envie de voir la Suisse gagner, bien sûr, mais pas que.

L'un est Fribourgeois vivant en région de Morat. L'autre est Genevois aux racines jurassiennes et habite en région genevoise. En théorie, rien ne semblait devoir les réunir. Pourtant, les deux hommes sont inséparables lors du Mondial au Danemark. Les deux hommes ont décidé de rejoindre le pays nordique afin d'y soutenir leurs fils: Andrea Glauser et Damien Riat, tous deux internationaux.

Comment cette amitié est-elle née? «Grâce au Lausanne HC, précise Philippe Riat. Le club a eu la bonne idée d'inviter tous les parents lors d'un match. Cela nous a permis de faire davantage connaissance et de mettre des noms sur des visages que nous côtoyons souvent lors des parties du LHC.» Entre les deux, cela a tout de suite «cliqué» malgré des personnalités forcément différentes. «Je suis peut-être le plus calme des deux», remarque le papa de Damien Riat. Une remarque qu'accepte bien volontiers son compagnon de voyage: «C'est vrai que pendant les matches, j'ai tendance à être un peu plus tendu que lui.»

Partout en Suisse

Après les premiers verres échangés à la Vaudoise aréna, Philippe et Walter ont suivi de près l'épopée de leurs fistons avec le Lausanne HC jusqu'en finale la saison dernière. «Nous avons effectué les déplacements à Davos avec le Fans Club, précise le père de l'attaquant. Ensuite, nous sommes également allés ensemble lors des quatre matches à Zurich.» Des voyages qui ont forgé leur amitié. «On refait le monde autour d'un verre de vin et d'un peu de fromage», remarque Walter Glauser.

Sans vraiment se connaître, ils s'étaient déjà croisés à Helsinki lorsque Damien et Andrea étaient sélectionnés pour le Mondial. Mais cette année, ils ont préparé le déplacement ensemble sitôt la sélection des deux joueurs assurée. «Je lui ai fait une surprise, rigole Philippe. J'ai pris des billets en business sans lui dire. C'était un peu plus cher, mais je trouvais sympa.» Une expérience que Walter Glauser a appréciée à sa juste valeur: «Je n'avais jamais eu une telle chance, apprécie-t-il. C'était la première fois, mais en tout cas pas la dernière (rires).»

«Cela m'embête qu'il parte»

Sur la glace de Herning, les fistons sont souvent associés. Comment les deux regardent-ils les matches? «Comme un fan, remarque Philippe Riat. J'ai vu Damien après le match contre le Danemark et je lui ai dit que depuis les gradins, on a plus sué qu'eux sur la glace (rires). Je regarde bien entendu l'équipe de Suisse, mais c'est sûr que lorsque Damien est sur la glace, je le suis avec plus d'attention.»

Walter, lui, a un autre rôle: «Moi je suis le positif des deux. Avant le match contre les États-Unis, j'ai montré une photo de Damien à Philippe. Il était tout sourire après un but. Je lui ai dit qu'on le verrait comme ça ce soir.» Cela n'a pas manqué puisque l'ailier a inscrit le 1-0. Et par rapport à son propre fils? «J'ai quand même tendance à le suivre et à surtout regarder s'il ne fait pas d'erreur défensive. S'il peut attaquer, c'est un plus. Mais j'espère déjà qu'il fasse bien son travail derrière.»

Problème? Damien Riat et Andrea Glauser vont être séparés au terme de cette saison puisque le second nommé a signé un contrat à long terme avec Fribourg Gottéron. «J'ai clairement dit à Andrea qu'il m'embêtait, rigole Philippe Riat. Je comprends évidemment son choix, mais cela ne m'a pas forcément fait plaisir.» Les deux papas ont toutefois déjà prévu de se voir en marge des derbies. «Une fois à Lausanne et une fois à Fribourg», précise Walter Glauser. Il va donc devoir se tenir à carreau dans la Vaudoise aréna. «Je suis habitué, rigole-t-il. Lorsqu'Andrea jouait à Langnau et qu'il y avait des matches à Fribourg, j'étais le seul à ne pas faire de bruit quand Gottéron marquait. Je sais me tenir (rires).»

Les deux compères vont rentrer en Suisse en fin de semaine. Mais ils ont dans l'idée de repartir au Nord dans une semaine si la Suisse venait à poursuivre l'aventure à Stockholm. Ils ont en tout cas fait passer le message à Damien Riat et à Andrea Glauser qu'ils se verraient bien visiter la Suède pour les soutenir lors de la fin du tournoi.