Ce jeudi, la Suisse défiera l'Autriche en quarts de finale du Mondial. Sur la glace, Thomas Raffl bataillera. Devant sa télévision, Michael, l'ancien joueur du Lausanne HC, va vibrer pour son frère et son pays. Interview à 24 heures du coup d'envoi.

Michael Raffl (à g.) et son frère Thomas. Photo: Keystone

Grégory Beaud Journaliste Blick

La dernière fois que Michael Raffl a porté le maillot de la sélection autrichienne, c'était en 2019. À l'époque, l'attaquant partageait le vestiaire avec son frère, Thomas. Aujourd'hui, l'Autrichien vient de terminer sa troisième saison avec le Lausanne HC. Blessé, il n'a pas pu tenir sa place lors de la dernière finale de National League. Il n'a d'ailleurs pas été en mesure de tenir sa place en Suède et au Danemark pour ce Mondial. Cela ne l'empêche pas de se réjouir pour ce quart de finale entre la Suisse et l'Autriche.

Michael, es-tu prêt pour ce Suisse - Autriche?

Je vais être franc avec toi. Je me suis rendu compte mercredi matin que mon pays jouait contre le tien en quarts de finale du Mondial. Je savais que nous nous étions qualifiés, bien évidemment. Mais je ne me suis rendu compte du nom de l'adversaire que le lendemain matin lorsque j'ai rencontré un autre joueur du Lausanne HC qui m'en a parlé.

Tu es encore en Suisse?

Oui, bien sûr! Mes enfants sont encore à l'école. Ce sont eux qui décident, pas moi (il rigole). Plus sérieusement, je suis en train de me préparer pour la suite de ma carrière et je dois bien dire que je ne suis pas toujours très intéressé par ce qu'il se passe en dehors.

Pourtant, ton frère joue le Mondial avec l'Autriche, non?

Ah mais je suis en contacts quotidiens avec Thomas. C'est mon frère, mais c'est surtout mon meilleur ami. Je suis heureux de voir ce qu'il lui arrive depuis le début de ce tournoi. Ce que fait l'Autriche dans ce championnat du monde, c'est fantastique.

Tu as un avis sur ton frère dans cette compétition?

Thomas? C'est une machine! Je suis vraiment très fier de ce qu'il est en train de réaliser.

Et nous avons désormais droit à un Suisse - Autriche. Qui est le favori?

Si tu regardes l'équipe de Suisse, c'est vraiment une très belle formation. Il y a de nombreux joueurs de qualité. C'est vraiment une nation qui a construit quelque chose de bien. Nous, en tant qu'Autrichiens, on doit aussi s'inspirer de ce qui a été construit là-bas.

Mais si nous regardons les potentiels adversaires, la Suisse, c'est quand même le meilleur non?

Tu sais, lorsque tu es l'Autriche et que tu joues un quart de finale de championnat du monde, n'importe quel adversaire est le meilleur possible. Peu importe son nom.

Et toi, tu es jaloux de ne pas être sur la glace?

Je pourrais te dire que oui. Mais dans l'absolu, je ne pourrais pas jouer. J'ai d'autres objectifs en tête et ce ne serait tout simplement pas possible de disputer des matches de ce niveau. Il suffit de voir dans quelle forme j'ai terminé ma saison avec Lausanne...

Tu vas continuer à jouer?

Oui, c'est mon idée et je travaille avec cet objectif en tête. Je vais probablement continuer en Autriche et non en Suisse. (ndlr Le club de Salzbourg a depuis confirmé avoir signé Michael Raffl pour une année)

Mais rassure-moi, tu vas regarder le Suisse - Autriche à 16h20?

Je serai devant mon écran à 16h05 avec mon paquet de pop corn. Je ne raterais ce match pour rien au monde.