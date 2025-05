Stéphane Charlin (tout à g.) a été félicité par ses coéquipiers après la victoire Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après 19 minutes de jeu, la Suisse n'avait toujours pas concédé le moindre tir au Danemark lors de son deuxième match du Mondial. Devant son filet, Stéphane Charlin, qui était titularisé pour la première fois de sa carrière à ce niveau, a donc dû se montrer patient avant de voir le premier puck lui arriver dessus.

Impossible de ne pas se dire que c'était un piège pour lui et que le premier shoot serait à n'en pas douter très dangereux. «Ce sont les téléspectateurs qui ont ce genre de pensées, rigole le gardien qui va rejoindre Genève-Servette la saison prochaine. Moi, je pense juste à rester concentré sur chaque entrée de zone.» Et comme prévu, l'essai d'Oscar Fisker Mølgaard avait clairement le poids d'un but, mais Stéphane Charlin s'en est très bien sorti. Preuve que ce sont les téléspectateurs les mauvaises langues. «Mais c'est vrai que c'était tout de même long avant le premier shoot. J'essayais de ne pas me focaliser sur le fait que je n'avais pas encore dû faire le moindre arrêt.»

Comment ne pas sortir de son match en étant au chômage technique? «En essayant de participer au jeu, remarque le No 34. Il y a eu quelques pucks à négocier derrière mon but. C'est un bon moyen de rester actif.» Il est vrai que le gardien a multiplié les sorties derrière sa cage et les relances rapides pour tenter de donner du rythme à ses défenseurs. «Quand tu es gardien, tu ne dois pas seulement te contenter d'arrêter le puck.»

Photo: keystone-sda.ch

Lors du deuxième tiers, il a capitulé à deux reprises, sans que sa responsabilité soit engagée. Cela ne l'a pas empêché d'avoir le sourire après ce premier match gagné en championnat du monde. Une rencontre qu'il a, selon ses dires, abordée comme n'importe quel autre match. «Je savais depuis vendredi que je serais devant le filet pour cette partie contre le Danemark, a-t-il précisé. Cela ne m'a pas empêché de dormir et j'ai même pu bien me reposer.»

Avec un match à 20h20, la journée aurait pu représenter un challenge pour un néophyte. Mais visiblement Stéphane Charlin en rigole. «C'était une journée complètement normale. Un petit entraînement, un repas et une sieste et c'était parti. Ça ne reste qu'un match de hockey et c'est quelque chose dont j'ai l'habitude.» Et le Genevois de s'excuser en rigolant: «Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas bien intéressant, mais c'est vraiment comme cela que j'ai vécu cette journée. Pas de jambes qui tremblent, pas de mains moites. J'ai tout fait pour prendre ce match comme un autre.» Et visiblement, cela lui a bien convenu.