Photo: Keystone

Stéphane Charlin

«Bonjour à toutes et à tous!

Nous sommes arrivés en début de semaine à Herning et les derniers préparatifs ont lieu. Par le passé, j'ai déjà joué un Mondial juniors, mais c'est ma première avec les adultes. Et je dois dire que c'est forcément un peu intimidant de côtoyer des légendes comme Andres Ambühl, par exemple. Mais dans un vestiaire comme celui-ci, ce qui compte c'est que tout le monde se sente intégré. Les plus expérimentés font vraiment en sorte que cela se passe bien pour les jeunes.

Je fais partie d'un petit groupe de joueurs disputant un premier Championnat du monde. Et il y a des règles. Lors du souper d'équipe que nous avons eu mercredi soir, j'ai dû chanter. Habituellement, les petits nouveaux doivent le faire en solo. Par chance, nous sommes plusieurs et pour que cela ne dure pas trop long, des petits groupes de deux ont été formés. J'ai donc chanté avec mon coéquipier à Langnau, Dario Rohrbach. On a choisi une chanson de Bob Marley.

Lorsque l'on doit créer un groupe en relativement peu de temps, ces moments en commun sont importants. J'essaie de passer beaucoup de temps avec les gars pour m'intégrer. Il y a la barrière de la langue qu'il faut essayer de casser. Grâce à mes années à Langnau, je comprends bien l'allemand et je le parle de mieux en mieux. En club, je n'avais pas le choix que d'apprendre. Soit je me mettais au finnois avec nos étrangers, soit le Suisse allemand. Et c'est quand même un peu moins compliqué...

En club, chacun vit à son rythme. Mais en sélection, tu as davantage d'occasions de passer du temps ensemble. Je remarque que tout le monde a un rythme différent et peut vivre ce tournoi comme bon lui semble. Je pourrais rester dans ma chambre et regarder des séries ou lire, mais je préfère partager ces moments avec les autres. D'ailleurs, je vous parlerai lors d'une prochaine chronique de nos parties de cartes.

Bon début de tournoi à vous»

Comme chaque année, un joueur de l'équipe de Suisse tient une chronique pour Blick durant le Mondial. Cette année, c'est Stéphane Charlin qui succède à Andrea Glauser et Gaëtan Haas. Au Danemark, le gardien dispute son premier Championnat du monde après une grande saison à Langnau et avant de revenir à Genève.