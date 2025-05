Timo Meier (à g.) a donné le 3-2 à Tyler Moy. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Au lendemain de sa défaite initiale face à la République tchèque en prolongation, la Suisse a pris très au sérieux l'équipe locale. Lors d'un premier tiers impressionnant, l'équipe de Patrick Fischer n'a laissé que... deux tirs à son adversaire. Et encore, le second était anecdotique. Stéphane Charlin, qui fêtait sa première titularisation à cette occasion, n'a pas eu l'entame de match la plus simple au niveau de la concentration, mais il s'en est sorti sur la seule action chaude devant son filet.

De l'autre côté de la glace, Sebastian Dahm a longtemps fait barrage aux attaques suisses, notamment celles d'une quatrième ligne particulièrement remuante. Ainsi, Nicolas Baechler, Simon Knak ou encore Denis Malgin n'ont pas réussi à glisser la rondelle entre les cuisses de Dahm. C'est finalement Nico Hischier qui s'en est chargé. Le Haut-Valaisan a profité d'un joli travail de Christian Marti pour faire trembler les filets une première fois (15e, 0-1). Quelques secondes plus tôt, Knak avait effectué un superbe solo. Après 20 minutes, cet avantage d'un but n'était qu'un minimum tant la domination helvétique était forte.

Cauchemar durant 10 minutes

Mais la seconde période a longtemps ressemblé à un cauchemar. Il y a tout d'abord eu une perte de puck signée Janis Moser à la ligne bleue qui a mené à l'égalisation danoise par Oscar Moelgaard (23e, 1-1). Puis une défense helvétique aux fraises a permis à Joachim Blichfeld de pouvoir trouver la lucarne de Stéphane Charlin (29e, 2-1). Sur les deux capitulations, le gardien genevois n'aurait pas pu faire grand-chose de mieux.

Alors que l'on se dirigeait vers la pause avec une équipe de Suisse en bien mauvaise posture, Tyler Moy a pu mettre à mal le jeu de Dahm à deux reprises. L'ailier buteur de Rapperswil a prouvé qu'il n'avait pas son pareil pour marquer lorsqu'il était bien servi. Et lorsque l'on a la chance de jouer avec Nico Hischier ou encore Timo Meier, ce ne sont pas les bons services qui manquent. Le premier nommé a offert l'égalisation au No 95 (36e, 2-2) et le second s'est chargé de lui donner le puck de 2-3 (39e). En fin de période, Stéphane Charlin s'est montré très à son avantage sur des actions de Philip Bruggisser et Patrick Russell (40e).

Place aux États-Unis

Lors de l'ultime période, Tyler Moy s'est transformé en passeur décisif. En power-play, l'ailier s'est montré très collectif pour permettre à Damien Riat de marquer le 4-2 (46e). Après avoir longtemps tenu, Dahm a cédé sous la pression suisse. Grâce à cette réussite, la fin de rencontre a été largement moins tendue pour la Suisse qui a pu gérer le score et terminer la soirée avec le sourire. Nico Hischier a pu inscrire le 5-2 dans la cage vide (59e)..

Après avoir disputé deux matches en deux jours, la troupe de Patrick Fischer va bénéficier d'un jour de repos. Elle poursuivra son Mondial ce lundi avec un adversaire d'un calibre bien différent. C'est en effet face aux États-Unis que les Helvètes auront à faire pour leur troisième rencontre de ce groupe B. Avec quatre points en deux matches, elle n'a pas pris un départ parfait, mais elle a fait le job en se sortant du piège danois.