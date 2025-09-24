«On est parfois en avance sur le planning»

En mai, Fribourg va accueillir le Championnat du monde de hockey sur glace. À un peu moins de huit mois, les organisateurs ont inauguré le dernier vestiaire à la BCF Arena. L'occasion de faire le point avec Romain Collaud, président de l'Association Fribourg 2026.

Les autorités ont inauguré le nouveau vestiaire de Fribourg Gottéron. Photo: Jey Crunch

Matthias Davet Journaliste Blick

«Je lui ai dit qu'il était complètement fou.» L'architecte fribourgeois Marc Fauchère a eu une tâche importante à réaliser en vue du Mondial de hockey 2026. Transformer une salle de dépôt de la BCF Arena en vestiaire flambant neuf, qui doit servir à accueillir une des meilleures nations mondiales en mai prochain, mais également les Fribourg Gottéron Ladies dès cette semaine.

Après plusieurs semaines de travaux, le projet a vu le jour et a été inauguré ce mardi, avant la rencontre de National League entre Gottéron et Zurich. Parmi les personnes ayant coupé le ruban se trouvait Romain Collaud, conseiller d'État en charge de la sécurité, de la justice et du sport et, aussi, président de l'Association Fribourg 2026. Interview.

Romain, nous sommes à un peu moins de huit mois du début du Mondial. Dans quel état d'esprit êtes-vous?

Je suis extrêmement positif, enthousiaste et surtout impatient. Cela fait trois ans que nous travaillons sur cet événement et, à l'approche de l'échéance, la tension monte forcément un peu. Nous avons placé la barre haut, tant pour la qualité de l'organisation que pour ce que nous voulons offrir à la population fribourgeoise, suisse, ainsi qu'aux visiteurs de l'étranger. Nous nous réjouissons énormément du coup d'envoi.

L'inauguration de ce nouveau vestiaire marque un jalon supplémentaire sur la route du Championnat du monde.

Oui, c'est une étape importante. Plusieurs événements ont déjà été organisés afin de créer un engouement populaire autour de ce Mondial. La mini-BCF Arena, la publication d'une bande dessinée et désormais l'ouverture de ce vestiaire, qui doit également laisser un héritage au hockey fribourgeois.

Ressentez-vous déjà cet engouement?

Oui, notamment lors de la première phase de vente des billets. Certaines soirées se sont vendues extrêmement vite, en particulier celle du premier jour avec Canada-Suède et Tchéquie-Danemark. Ce n'était qu'un contingent, mais cela a montré l'intérêt immédiat. À ce stade, quatre journées sont déjà parties très rapidement. On sent que le public a envie d'assister à ce tournoi, que ce soit pour les «petites» équipes comme pour les grandes nations.

Êtes-vous dans les temps par rapport au planning fixé?

Oui, même en avance sur certains points. Le secrétariat général nous le fait parfois remarquer. Cela illustre la motivation qui existe ici. Il arrive qu'ils ne puissent pas répondre à toutes nos questions parce qu'ils ne sont pas encore aussi loin que nous dans la préparation. Mais cela prouve que du côté de Fribourg, on travaille dur et qu'on veut faire de cet événement un moment mémorable pour la population.

Quelles seront les prochaines étapes d'ici au coup d'envoi?

Le prochain jalon majeur sera le repas de soutien, prévu en novembre, qui réunira environ 250 personnes à la patinoire. Ensuite viendront la mise en place d'un kit éducatif et les discussions pour la distribution des billets aux écoles. Puis, ce sera la dernière ligne droite jusqu'au match d'ouverture du Mondial.

Y a-t-il malgré tout des inquiétudes à ce stade?

Dans un événement de cette ampleur, il y a toujours une part d'inquiétude pour que tout fonctionne le jour J. La coordination avec de nombreux partenaires est essentielle. La recherche de bénévoles, au niveau national comme local, sera également déterminante. Enfin, un enjeu important reste de remplir la patinoire. Les billets peuvent sembler chers à première vue, mais ils concernent plusieurs matches: rapporté à l'unité, le prix est abordable. C'est un message que nous voulons faire passer: «Venez, car le spectacle sera magnifique.»