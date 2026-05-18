L'équipe de Suisse rétame une bien pâle Allemagne

L'équipe de Suisse poursuit son parcours parfait dans ce Mondial à domicile. Les hommes de Jan Cadieux ont mis une gifle à l'Allemagne (6-1) pour leur troisième victoire en autant de sorties.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'équipe de Suisse n'a clairement pas disputé son meilleur tiers pour entamer ce match face à l'Allemagne. Entre les nombreuses pertes de puck en transition et les pénalités terriblement naïves (2x Timo Meier), les hommes de Jan Cadieux avaient probablement de quoi se montrer mécontents durant la pause. Ils ont tout de même pu se créer quelques occasions par Denis Malgin, Timo Meier ou Théo Rochette, mais le niveau n'était pas à la hauteur des deux premières sorties.

L'entame du deuxième tiers a vu la Suisse vivre un moment tendu avec un power-play à la suite d'une faute de frustration signée Timo Meier. Sur un tir de Moritz Seider, Leonardo Genoni a dû se montrer très à son affaire pour ne pas laisser les Allemands prendre l'avantage. Déjà très bon vendredi contre les Américains, le portier de Zoug a une nouvelle fois permis à son équipe de tenir bon.

La décision en 153 secondes

Et puis tout s'est accéléré en une poignée de minutes. Alors que la Suisse était encore en infériorité numérique, les Suisses ont mené un contre fulgurant. Au début de l'action, Denis Malgin s'est retrouvé à la conclusion après un relais avec Roman Josi et Nico Hischier (26e, 1-0). Si l'action était magnifique, la dernière passe du Haut-Valaisan a bien failli mettre le Zurichois hors de position. Son talent a permis à la Suisse d'ouvrir les vannes.

À la suite d'une horreur de relance signée Kai Wissmann, les Suisses se sont retrouvés à 3 contre 0. Là encore, les joueurs locaux ont voulu marquer ET obtenir une bonne note artistique. Denis Malgin et Timo Meier ont, eux aussi, joué avec la défense allemande — du moins ce qu'il en restait — pour offrir le but à Sven Andrighetto (29e, 2-0). La chanson «Richi» n'était pas terminée que le DJ a dû la lancer une nouvelle fois pour célébrer le but de Christoph Bertschy sur un joli travail préparatoire de Nino Niederreiter (30e, 3-0). En 153 secondes, l'Allemagne a totalement implosé.

Le festival de Sven Andrighetto

Les hommes de Jan Cadieux ont encore ajouté deux buts en fin de période pour être sûrs de ne pas avoir à se faire des cheveux blancs en fin de rencontre. Nico Hischier, en power-play (38e, 4-0), puis Roman Josi (39e, 5-0) ont mis un terme à ce tiers de rêve disputé par les Suisses face à une équipe allemande à la rue.

Sven Andrighetto et Denis Malgin ont encore combiné lors du troisième tiers pour inscrire le 6-0. «Ghetto» a ainsi inscrit un doublé lors de cette victoire fleuve. Le No 85 de la Nati aime décidément bien affronter ses cousins germains puisqu'il avait déjà marqué quatre (!) buts l'an dernier lors du tournoi au Danemark. À la 53e, il a encore touché le poteau du gardien adverse d'un tir surpuissant en supériorité numérique.

Leonardo Genoni malheureux

La seule question encore en suspens lors de la fin du match? Leonardo Genoni allait-il réaliser son treizième blanchissage en championnat du monde après en avoir déjà effectué quatre l'an dernier? Détenteur du record avec trois autres gardiens, le Zurichois du EV Zoug aurait pu être le seul à détenir la meilleure marque de l'histoire. Hélas, il n'a manqué que cinq minutes à «Leo», car Frederik Tiffels a trompé le dernier rempart helvétique en toute fin de match.

L'équipe de Suisse va bénéficier d'un jour de congé après ce match particulièrement convaincant face à l'Allemagne. Prochain adversaire? L'Autriche mercredi (16h20) avec l'ambition de demeurer invaincue dans ce Mondial à domicile. Au classement, Suisses et Finlandais comptent neuf points en trois matches dans ce groupe A qui se dispute à Zurich.