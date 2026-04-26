Grégory Hofmann va-t-il partir à la conquête d'une troisième médaille? L'ailier de 33 ans a marqué des points face à la Hongrie grâce à ses quatre assists en vingt-quatre heures, mais la concurrence est rude.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Théo Rochette a reçu le trophée d’homme du match après la victoire face à la Hongrie vendredi à Bienne (6-1) en match de préparation pour le Mondial, mais l’un des grands gagnants de la rencontre pourrait bien avoir été Grégory Hofmann. Auteur de trois assists, après en avoir déjà comptabilisé un la veille, l’ailier de 33 ans a sans doute marqué des points en vue d’une participation au championnat du monde, lui qui est en concurrence avec de nombreux autres joueurs talentueux.

Comment vit-il cette incertitude, d’ailleurs? Ne préférerait-il pas, à 33 ans, être fixé avant et ainsi s’éviter une préparation intense pour rien, si d’aventure il se retrouvait évincé? «Ce n’est pas ainsi que ça se passe. Je le vis bien, honnêtement, et je ne me mets pas une pression inutile. J’ai envie d’aller au Mondial et c’est ce pourquoi je travaille chaque jour. Je sais très bien que les places sont chères et qu’il y a beaucoup de concurrence. Il y a encore les joueurs de NHL, plus ceux encore en course en National League. On sait que ça va bouger, c’est évident, mais la seule manière de penser, c’est d’être performant sur le moment présent», assure celui qui a marqué 33 points avec Zoug en saison régulière cette année, soit exactement le même total que l’année dernière. Il a ajouté trois points en play-off malgré la déception de l’élimination face à Davos.

«C’est sûr que j’aurais préféré que les play-off durent plus longtemps», glisse-t-il, lui qui a dû tourner la page pour se concentrer à fond sur la Nati. Cette période est toujours particulière puisqu’après l’intensité folle des séries éliminatoires, les joueurs internationaux se retrouvent subitement en vacances avant de devoir effectuer une nouvelle préparation physique d’un mois avant le début du Mondial. Pas simple à gérer. «C’est comme ça, tu le sais. C’est assez long, mais c’est bien de se remettre dans le rythme. Les automatismes ne sont pas encore là, c’est normal, mais on doit monter en puissance physiquement. On tire tous à la même corde, même si chacun veut se faire sa place dans le groupe.»

Comment juge-t-il sa prestation face à la Hongrie? «J’ai utilisé ma vitesse, j’ai essayé de créer des occasions et je crois que dans l’ensemble, ça a été. C’est sûr que je ne suis pas encore satisfait, mais je sens que je monte en puissance.» Suffisant pour convaincre Jan Cadieux de lui faire une place pour les prochains matches, puis pour le Mondial? Lui qui compte déjà deux médailles d’argent, glanées en 2018 et en 2025, se verrait bien en accrocher une troisième.