La Nati monte gentiment en puissance sur la route du Mondial. Les hommes de Jan Cadieux se sont tranquillement imposés 6-1 ce vendredi à Bienne face à la Hongrie. Trois assists pour Grégory Hofmann.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

99 secondes! Soit exactement le temps qu'il a fallu à Dario Meyer pour tromper une première fois le gardien hongrois Levente Hegedüs ce vendredi à Bienne. Comme la veille, la Nati n'a pas tremblé pour dominer les fiers guerriers magyars, volontaires et disciplinés, mais tout simplement pas assez forts pour faire douter la Suisse. Jeudi, l'équipe de Jan Cadieux s'était imposée 6-1. Vingt-quatre heures plus tard, le tarif a été strictement le même.

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Les Hongrois avaient pourtant égalisé sur leur premier tir cadré (le seul du premier tiers) grâce à Milan Horvath (7e, 1-1), lequel a surpris Stéphane Charlin. Romain Loeffel a vite remis la Suisse devant grâce à une très subtile déviation (8e, 2-1) et la décision définitive s'est faite par Dominik Egli, dont le tir terrible a transpercé le gardien magyar Levente Hegedüs (19e, 3-1).

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Dario Rohrbach a été le seul à frapper au deuxième tiers (31e, 4-1), avant le 5-1 signé Ken Jäger (41e), puis le 6-1 de Théo Rochette (47e). Stéphane Charlin commençait lui à trouver le temps long, puisqu'à ce moment-là de la partie, il n'avait subi que quatre tirs (sept au final), contre 21 pour son homologue (28 au final). La Suisse était largement dominatrice, pour le plus grand plaisir des 4361 spectatrices et spectateurs de la Tissot-Arena, dont de très nombreux enfants.

Le contingent va évoluer ces prochains jours

La Nati continue donc sa montée en puissance, qui doit l'amener idéalement jusqu'à la fin du mois de mai et à la finale du championnat du monde. Ce ne devrait pas être face à la Hongrie, et ce ne sera pas non plus avec les mêmes joueurs, côté suisse en tout cas. Qui a marqué des points? Et qui en a perdu? Jan Cadieux et son staff répondront à cette question ce week-end, avant d'accueillir les joueurs de Davos et de Gottéron, puis ceux venus de NHL.

Auteur de trois passes décisives ce vendredi, Grégory Hofmann a-t-il fait un pas vers le Mondial, ce qui serait une belle satisfaction personnelle après sa saison frustrante avec Zoug sur le plan collectif? Pas impossible. Mais ce ne sera très certainement pas ce match qui sera déterminant, tant cette Hongrie est apparue limitée.