La Suisse bat très facilement une faible Hongrie

La Suisse n'a pas tremblé une seule seconde pour battre la Hongrie (6-1). À Bienne, les protégés de Jan Cadieux étaient largement supérieurs face à une équipe qu'ils vont retrouver lors du Mondial à domicile.

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce jeudi soir, les 2806 spectateurs de la Tissot Arena de Bienne ont eu un petit avant-goût du championnat du monde. Un mois précisément après cette rencontre amicale dans le Seeland, la Suisse et la Hongrie vont se retrouver du côté de la Swiss Life Arena de Zurich, en phases de groupes.

La troupe de Jan Cadieux – qui coachait pour la première fois sur sol suisse depuis sa prise de pouvoir – a désormais une certitude: si elle joue sérieusement, elle n'aura rien à craindre face à la formation hongroise lors de son Mondial. La différence de niveau était assez flagrante sur la glace du HC Bienne en ce jeudi soir, alors qu'une partie des stars de la Nati (les finalistes et les joueurs de NHL) n'avait pas encore été appelée sous les drapeaux.

La Hongrie a des armes

Mais la Suisse n'avait pas besoin de cela pour faire la différence. Après à peine 48 secondes de jeu, le vidéotron affichait déjà 1-0. Fabrice Herzog a profité d'un puck perdu le long de la bande pour s'en aller affronter seul Bence Balizs, et le tromper.

Moins de dix minutes plus tard, le score avait déjà triplé. Après que Nicolas Baechler a trouvé un angle très fermé (5e), Ken Jäger a freiné un lancer de la ligne bleue de Tristan Scherwey. Hors de position, le portier hongrois ne pouvait que s'incliner une troisième fois.

Sauf que, dans le groupe de la Suisse pour le Mondial, la Hongrie a tout de même des qualités. Et elle a su les démontrer après cette réussite du désormais ex-Lausannois. La sélection de Gergely Majoross a eu un temps fort entre la 10e et la 13e minute. Krisztian Nagy et Csanad Erdely ont eu des opportunités. Kevin Pasche était solide, mais il a dû s'avouer vaincu alors que son coéquipier en club, Fabian Heldner, revenait sur la glace après une pénalité. Bien placé, Istvan Sofron a pu trouver la faille (13e).

Les Suisses s'envolent

Vers la fin de ce premier tiers, les arbitres ont dû passer à deux reprises par la case vidéo. Pour, dans un premier temps, annuler une réussite du patin de Clain Thürkauf (17e). Puis pour revoir une charge de Miles Müller sur le capitaine Csanad Erdely. Selon les officiels, ce coup ne méritait qu'une pénalité mineure.

La seconde période a peiné à trouver un très bon rythme. La Hongrie aurait pu revenir, avec un puck qui traînait sous Kevin Pasche. Mais, attentif, Dominik Egli a pu dégager la rondelle (25e). Finalement, les Suisses ont repris leur marche en avant et ont pris le large dans cette partie. Sven Senteler a réalisé une jolie feinte pour s'ouvrir le chemin des buts (29e). En power-play, Théo Rochette a manqué le cadre mais, sur le rebond, Simon Le Coultre avait le filet ouvert et a pu donner une allure de correction au score (38e, 5-1).

La même dans 24 heures

Dans la troisième période, Romain Loeffel a rappelé à tout le monde qu'il avait un lancer intéressant de la ligne bleue, pour tromper une sixième fois l'arrière-garde hongroise (49e).

Sans trembler donc, la troupe de Jan Cadieux a donc offert un premier succès en Suisse à son nouveau coach. Dans moins de 24 heures, on va reprendre les mêmes et recommencer.

Toujours à Bienne, Suisses et Hongrois vont disputer un nouveau match de préparation ce vendredi (dès 19h45). Une rencontre qui sera peut-être éclipsée par l'acte IV de la finale de National League entre Fribourg et Davos, qui aura lieu dans les mêmes heures.