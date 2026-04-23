L'équipe de Suisse affrontera la Hongrie à deux reprises du côté de Bienne ce jeudi et vendredi. Capitaine seelandais, Gaëtan Haas a dû changer ses habitudes sous les drapeaux.

Grégory Beaud Journaliste Blick

On dit que nul n'est prophète en son pays. Gaëtan Haas peut en dire quelque chose. Le capitaine du HC Bienne accueille l'équipe de Suisse dans «sa» Tissot Arena. Et donc dans «son» vestiaire. Cette semaine, la Nati va en effet disputer deux matches contre la Hongrie dans le Seeland. «Je suis tout de même un peu frustré, pouffe le capitaine du EHCB. Je n'ai pas eu ma place dans le vestiaire.» Le No 92 biennois rigole de bon coeur.

Car cette semaine, Gaëtan Haas aurait dû être le centre de l'attention. Mais le licenciement de Patrick Fischer et la prise de pouvoir «à l'arrache» de Jan Cadieux a forcément changé un peu l'atmosphère autour de ce séjour de la Nati du côté de Bienne. «On espère que les gens commenceront à parler rapidement d'autre chose, a soufflé Romain Loeffel. Nous avons un Mondial à préparer et nous avons besoin de soutien.»

Pas une revanche

En cette fin de semaine, c'est donc une équipe de Hongrie plus ou moins inconnue qui fera face à la Suisse. «Je vais être franc, rigole Gaëtan Haas. Je ne sais pas grand-chose de cette équipe. Je sais juste que c'est une nation qui a régulièrement fait l'ascenseur entre le Groupe A et le Groupe B ces dernières années. Cela prouve que c'est une équipe qui n'est pas si loin de nous.»

Au-delà de cet adversaire, Gaëtan Haas apprécie ces rencontres à domicile. «Cela veut surtout dire que je n'ai pas besoin de rouler deux heures pour aller au rassemblement, a-t-il rigolé. Et puis pour mes proches, c'est chouette de pouvoir venir au match.»

Jan Cadieux ne change rien

Mais ce n'est pas un «match de gala» pour autant. Gaëtan Haas se bat pour faire à nouveau partie du cadre de la sélection nationale après avoir manqué les derniers Jeux olympiques à Milan. «Je ne sais pas si je les ai ratés de peu ou non, précise le joueur de centre biennois. Mais c'est sûr que j'epère être présent cette fois-ci.» Il ne parle toutefois pas de revanche, lui qui est revenu de loin après avoir subi un sévère commotion qui l'a éloigné des patinoires durant de nombreux mois.

Toujours est-il que Gaëtan Haas se voit bien à Zurich dans trois semaines pour y disputer un nouveau championnat du monde. Et là aussi, ses proches n'auraient pas trop besoin de voyager pour venir le voir défendre le maillot de l'équipe de Suisse. «Quand tu sais qu'il y a un tournoi dans ton pays, c'est logique que la motivation est encore plus grande qu'en temps normal, précise-t-il. Tous les gars dans le vestiaire se battent pour être présents.» Le départ de Patrick Fischer, remplacé par Jan Cadieux, change forcément la donne. «Mais je ne change pas ma façon de faire, poursuit-il. Je vais juste donner le meilleur de moi-même.»