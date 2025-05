Cette fois, la Suisse ne jouera pas à l'extérieur!

Lors de ses trois défaites en finale, la Suisse a dû jouer dans un environnement hostile. Cette année, ce sera différent dans une patinoire neutre et face à un adversaire qui ne draine pas énormément de supporters.

Dean Kukan, Nino Niederreiter et Leonardo Genoni (de g. à dr.) Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelle est la principale différence entre la finale de 2025 et les trois précédentes disputées par cette équipe de Suisse? L'atmosphère qui, pour une fois, ne sera pas exclusivement en faveur de l'adversaire de la Nati. «Ça va nous changer, c'est sûr», a rigolé Nino Niederreiter après la victoire face au Danemark en demi-finale, samedi soir. Pour cette rencontre, il y avait déjà beaucoup de fans de l'équipe de Suisse dans les gradins.

Techniquement, la Suisse avait déjà joué une rencontre en terrain neutre. C'était en 2013 à Copenhague contre la Suède. Mais à un jet de puck de chez eux, les fans du «Tre Kronor» s'étaient massivement déplacés au Danemark. Une marrée jaune qu'on avait vue en 2013, dans ce même Globe de Stockholm où la Suisse se frottera aux États-Unis dimanche soir (20h20).

Et l'an dernier? C'était dans une O2 Arena de Prague quasi intégralement en faveur des Tchèques que les Suisses ont perdu la finale. Bref, jusqu'à présent, les circonstances n'ont pas franchement été en faveur de la sélection helvétique. Un constat que fait également Patrick Fischer, sélectionneur de l'équipe de Suisse. «Cela ne change rien à notre préparation. Mais c'est sûr que durant le match, c'est tout de même un peu différent. Quand tu as toute une patinoire derrière toi, cela peut avoir une influence.»

Nino Niederreiter a vécu les trois défaites en finale. Ils ne sont que deux. Roman Josi, absent cette année pour cause de blessure, est le second. «J'ai aussi un peu de chance de pouvoir toujours être présent», précise-t-il. Comme son entraîneur, il espère également une marrée rouge sur Stockholm: «Cela serait forcément super de pouvoir compter sur le soutien de nombreux Suisses lors de cette rencontre.» Sera-t-il entendu? À voir la vitesse à laquelle les vols ont été réservés samedi soir, il semble probable qu'ils soient quelques-uns à avoir répondu à l'appel de Patrick Fischer et Nino Niederreiter.