La Suisse est en finale du championnat du monde!

Nino Niederreiter a fait mal à la défense danoise. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'équipe de Suisse va disputer sa deuxième finale de suite grâce à une superbe performance et un début de match parfait. L'équipe de Patrick Fischer a pris le Danemark à la gorge d'entrée de jeu et Tyler Moy a pu se procurer la première occasion de but dès la deuxième minute. C'est finalement Nino Niederreiter qui a pu ouvrir la marque. Sur un centre de Denis Malgin, le Grison a dévié le puck de la jambe. Après visionnage de la vidéo, la réussite a été validée (10e, 1-0).

Trois minutes plus tard, c'est à nouveau un rebond qui a été favorable à la sélection helvétique. Après un superbe travail de Simon Knak pour aller gratter un puck derrière le but danois, Ken Jäger a pu se retrouver en excellente position. Son essai a finalement terminé au fond du but grâce à un coude danois (13e, 2-0). Le troisième but est également venu de Nino Niederreiter pour un triplé grison sur cette première période. Cette fois-ci, le No 22 a été d'une solidité absolue autour du but danois pour encaisser des mises en échec afin de se mettre en position idéale et reprendre victorieusement un rebond (18e, 3-0).

La suite de la rencontre a été marquée par un réveil danois. Logique, mais finalement sans grande efficacité. Et pourtant les Scandinaves ont bénéficié d'une occasion en or avec plus d'une minute à 5 contre 3. Mais le réduit fédéral a parfaitement joué son rôle grâce, notamment, au trio Michael Fora, Christian Marti et Ken Jäger. Les trois hommes ont passé la quasi-totalité de ce moment chaud sur la glace sans dommage. Derrière, Leonardo Genoni a été excellent pour mettre en échec les quelques tirs du Danemark.

Ambühl, l'apothéose

Et c'est finalement un éclair de génie qui a permis à l'équipe de Suisse de prendre quatre longueurs d'avance avant la deuxième pause. En deux coups de patin, Denis Malgin a mis dans le vent un défenseur avant de déposer le puck sous la barre transversale (38e, 4-0). Après avoir distribué 10 passes décisives depuis le début de la compétition, le joueur des Zurich Lions a enfin pu débloquer son compteur de buts.

Sandro Schmid, après une frayeur lors du premier tiers avec un puck au visage, a pu inscrire le 5-0 en deux temps. Le No 73 a profité d'un joli travail préparatoire de son coéquipier fribourgeois, Christoph Bertschy (45e). Damien Riat et Tyler Moy ont marqué les 6-0 et 7-0 au grand dam du gardien danois (53e et 54e). Leonardo Genoni, lui, y est allé de son quatrième blanchissage du tournoi pour égaler le record en Mondial en portant son total à douze.

Cette finale va également représenter un moment rare pour une légende. Andres Ambühl va en effet disputer son tout dernier match sur une scène à la hauteur de sa carrière. Le mythique joueur du HC Davos a, à 41 ans, une dernière occasion d'ajouter une ligne dorée à un palmarès qui compte déjà deux médailles d'argent gagnées en 2013 et 2024. L'attaquant grison a aussi remporté six titres nationaux.

Affiche inédite

L'équipe de Suisse défiera donc les États-Unis en finale (20h20, en direct sur Blick). Pour sa deuxième tentative de remporter le titre mondial en deux ans, l'équipe de Patrick Fischer testera un nouvel adversaire. Battus par la Suède (2013 et 2018) et par la République tchèque (2024), les Helvètes défieront cette fois-ci la surprenante équipe américaine, tombeuse de la Suède lors de sa demi-finale.

En début de compétition, la sélection nationale s'était imposée face à cette même équipe 3-0 au terme d'un match maîtrisé de bout en bout. Mais le défenseur Janis Moser avait pris garde de ne pas trop s'enflammer et avait même été prophétique: «Toute l'équipe a livré un match impressionnant. Mais d'expérience, je sais que ce genre d'équipe va monter en puissance tout au long de la compétition.» Il n'imaginait probablement pas avoir autant raison. Reste désormais à savoir si la Suisse est capable de s'en défaire pour décrocher le premier titre mondial de son histoire.