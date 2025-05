Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Patrick Fischer, sélectionneur

«C’est incroyable, logiquement. C’était notre but ce matin lorsque nous nous sommes réveillés. Nous avons été capables de jouer notre jeu. Nous savions qu’il fallait jouer dur et beaucoup patiner pour ne pas leur permettre d'avancer, surtout deux jours après leur exploit contre le Canada. En finale, nous allons faire face à une très grande équipe des États-Unis. J’espère que nous aurons beaucoup de fans suisses dans la patinoire pour nous soutenir.»

Nino Niederreiter, attaquant

«C’était important de marquer le premier but. Nous avons ensuite été capables de gérer la suite de manière très solide. Je ne suis pas encore à 100%, mais ça va de mieux en mieux. Les cinq ou six premiers shifts de ce match ont encore été un peu plus compliqués avec les grandes patinoires, mais quand je suis autour du but, cela ne change pas grand-chose. Contre les États-Unis, nous devrons être patients.»

Sandro Schmid, attaquant

«On commence bien de nouveau et c’est un match super solide de notre part, comme à de nombreuses reprises dans ce tournoi. Lors du premier tiers, j’ai pris un puck au visage, mais je n’ai pas eu trop peur. Il y avait juste la peau ouverte, ce sont des choses qui arrivent dans notre métier. J’ai eu droit à deux points de suture et c’était à nouveau tout bon. Pour moi, cette finale, c’est une première. C’est dur de trouver les mots pour expliquer ce que je vis. Il y a plein de gars dans le vestiaire qui ont déjà vécu ça. Tu sens que personne n’est satisfait. On a été assez de fois deuxièmes par le passé. On veut aller chercher ce titre!»

Janis Moser, défenseur

«Nous avons une belle constance dans ce groupe et l’alchimie dans l’équipe s’en ressent. Nous pouvons profiter de l’expérience des autres années pour avoir peut-être plus de calme dans les moments chauds. Sur la glace, tout le monde est toujours très connecté. Cela nous rend très difficiles à affronter. Cette connexion sur la glace vient aussi du fait que nous sommes très soudés dans ce groupe. Ce sera différent de jouer les Américains dans un match qui compte et non dans un match de groupe. Je m’attends à affronter une équipe différente, mais si nous jouons notre jeu, nous sommes également durs à battre.»