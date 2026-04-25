Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Tristan Scherwey a eu droit à vingt jours de congé après l’élimination en play-in face à Rapperswil, afin de faire un peu le vide et de digérer sa déception après cette fin de saison amère pour le CP Berne. Les Ours espéraient bien mieux que sortir avant les play-off, et le grand ménage qui a suivi en est une preuve éclatante, mais l’ailier, qui fêtera ses 35 ans dans quelques jours, a tout de même dû passer à autre chose. Jan Cadieux l’a en effet invité pour la préparation au Mondial et il entend bien traverser toutes les sélections pour être sur la glace le 15 mai face aux Etats-Unis pour le premier match de la Nati.

Trois semaines de pause après le play-in

«C’est vrai que c’est toujours particulier. J'ai eu trois semaines de pause et j’ai essayé de trouver un équilibre entre récupération et préparation physique, afin d’être en bonne forme pour ces jours avec la Nati. Et une fois que tu es sur la glace, tu reprends vite le rythme des entraînements. Et plus on avance, plus ça augmente. J’adore ça!», confie celui qui s’est plié, comme tous ses petits camarades, à plusieurs séances très intenses avant d’affronter (et de battre) deux fois la Hongrie à Bienne.

«C’était intense! Le coach nous l’a dit depuis le début, il allait charger les séances. Il n’y a pas de souci, on sait pourquoi on le fait. On a quatre semaines pour se préparer pour le Mondial et, même si les joueurs vont petit à petit changer, c’est important de pousser les limites et de monter en puissance. La semaine prochaine, on aura trois matches en quatre jours face à des adversaires de haut niveau. On aura sans doute moins l’occasion de travailler de manière intense lors des entraînements, c’est pour ça que c’était important de le faire cette semaine», continue-t-il, en assurant vouloir tout faire pour figurer dans la sélection, lui qui n’a plus connu de grand tournoi depuis le Mondial 2024.

Un équilibre à trouver entre le collectif et l'envie de gagner sa place

Cette période de début de préparation est toujours particulière, puisqu’il faut non seulement penser à construire une équipe, mais aussi à se montrer individuellement pour faire partie de l’effectif. Comment le joueur du CP Berne le gère-t-il? «Tu dois penser à toi et à ton rôle, ce que tu amènes sur la glace pour l’équipe. Il y a une très bonne ambiance, chacun a déjà un peu ce vécu de toute façon… On sait comment ça se passe. Ce qui compte, c’est l’équipe. Ce que tu peux influencer, c’est ce que tu amènes à l’équipe.»

Et sur le fait de devoir désormais s’asseoir dans un vestiaire avec des joueurs qui ont été des adversaires voilà encore quelques jours ? Le fait de s’être échangé des pains sur la glace rapproche-t-il les hommes? «On s’est frottés un peu avec certains, c’est vrai (sourire). Mais chacun est professionnel et fait la part des choses. Pour tout vous dire, on en rigole les premiers jours, on en parle bien sûr. Sur la glace, chacun avec son club, on se chatouille. Mais une fois qu’on est là, on joue pour la Suisse, on est sur le même chemin et on se bat pour le maillot.»

Cette préparation coïncide avec la fin des play-off et cette finale haletante entre Fribourg et Davos (2-2). A-t-il un pronostic à offrir? «C’est très difficile, honnêtement. J’ai été très étonné de constater qu’il n’y a eu que des victoires à l’extérieur jusque-là. Déjà, ce sont deux équipes qui méritent d’être en finale, ce sont les meilleures de la saison. Je ne peux pas donner un pronostic, mais j’espère pour tout le monde que ce sera une longue et intéressante série.». Un vœu qui semble assez bien parti pour se réaliser.