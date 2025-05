Comme en National League, il y aura un secteur debout pour les matches du Mondial 2026 à Fribourg. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Surprise à Herning lors du premier match de Mondial 2025. Derrière un des buts, tout un secteur avec des spectateurs debout est présent. Le reste des la patinoire est évidemment garni de sièges. La configuration est donc la même qu'en championnat lorsque les fans du Blue Fox d'Herning viennent voir les matches de leur équipe préférée.

Pourquoi est-ce surprenant? Car historiquement, les patinoires du championnat du monde sont composées exclusivement de sièges et que l'IIHF ne souhaite pas voir des supporters dans les kops des arènes. Visiblement, les choses ont changé cette année et lors des matches du week-end, ce secteur était bien garni avec des billets proposés pour 310 couronnes danoises, soit un poil moins que 40 francs.

Cette volonté d'avoir un secteur debout fut l'une des discussions les plus incertaines en marge du Mondial 2026 qui se disputera à Zurich et à Fribourg. La BCF Arena allait-elle devoir garnir son secteur des fans debout de sièges pour la manifestation? «Le Comité d'organisation, qui gère la billetterie, nous a confirmé qu'il y aurait un secteur places debout dans la patinoire, apprécie Marc-André Berset, directeur de l'Association Fribourg 2026. Depuis le début, nous avons pour volonté d'avoir un événement ultra-populaire et cette décision va nous aider à aller dans ce sens.»

Cette mesure ne va par contre concerner que la partie romande de la manifestation. «Il n'est pas prévu d'avoir des places debout dans la patinoire zurichoise», précise Christian Stahl, responsable de la communication pour le Mondial 2026.