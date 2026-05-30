La Suisse se frottera à la Finlande en finale du championnat du monde, dimanche (20h20). Les Nordiques ont aisément dominé le Canada en demi-finales (4-2).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce championnat du monde va déboucher sur une affiche inédite en finale. En soirée, la Finlande a en effet rejoint la Suisse, d'ores et déjà qualifiée. Les Nordiques se sont débarrassés du Canada grâce à un deuxième tiers de feu. Ils se qualifient ainsi pour leur première finale depuis 2022, année de leur dernier sacre mondial.

Pour rejoindre les hommes de Jan Cadieux dimanche soir, les Finlandais se sont défaits du Canada lors de la seconde demi-finale de ce Mondial. Les hommes d'Antti Pennanen ont ouvert le score par Patrik Puistola d'un tir létal dans la lucarne. Mais ils se sont pourtant retrouvés menés 2-1 dès la première période. Robert Thomas et Dylan Holloway ont permis aux Nord-Américains de prendre un avantage premier avant le thé.

Décision dans le 2e tiers

C'est lors de la période intermédiaire que les Européens ont fourni un effort décisif pour accéder à la finale. Ils ont tout d'abord égalisé par l'inévitable Aleksander Barkov dès la première minute du deuxième tiers (21e, 2-2). Le chef de meute a parfaitement exploité un rebond consécutif à un tir du Zurichois Mikko Lehtonen pour inscrire ce 2-2 si important.

Passeur sur ce 2-2 après le tir de Lehtonen, Mikael Granlund a une nouvelle fois été décisif sur le 3-2 de son équipe. Le frère de Marcus, le joueur de Genève-Servette, a parfaitement lancé dans l'axe Konsta Helenius. Le talent du prodige finlandais a fait la différence (32e). Les Finlandais ont pris deux longueurs d'avance une minute plus tard par Aatu Raty sur un puck mal négocié par la défense canadienne.

Après le quart de finale gagné contre la Tchéquie, le Genevois Sakari Manninen nous confiait que son équipe jouait du 'boring hockey' (ndlr du hockey ennuyeux) dès qu'ils menaient au score. Et c'est précisément ce qui est arrivé à la suite de ce 4-2. Les Nordiques ont parfaitement contenu les timides attaques canadiennes pour préserver cet avantage jusqu'à la sirène finale.

Revanche de mardi dernier

Dimanche soir (20h20), la Finlande se frottera donc à la Suisse. Il s'agira de la cinquième fois que les Helvètes se retrouveront dans un match pour la médaille d'or. Battus par la Suède (2x), les États-Unis et la Tchéquie, les joueurs à croix blanche n'ont jamais défié les Finlandais à ce stade de la compétition.

Lors du tour préliminaire, les hommes de Jan Cadieux s'étaient imposés 4-2. «Contre eux, nous n'avons d'ailleurs pas livré notre meilleur match, nous avait confié le Genevois Jesse Puljujärvi. Il faut évidemment donner énormément de crédit aux Suisses qui ont fait un match quasi parfait. Mais je sais que nous pouvons faire mieux.» À voir si ce dimanche ils pourront faire mieux ou non.