Sakari Manninen et Jesse Puljujärvi ont aidé la Finlande à atteindre les demi-finales. Les deux attaquants profitent d'une connexion née aux Vernets et qui continue de faire des dégâts sur la scène mondiale.

Grégory Beaud Journaliste Blick

But de Sakari Manninen sur passe de Jesse Puljujärvi. Non, on n'est pas en octobre lors d'un match de Genève-Servette contre Langnau. La scène est plus grande et les projecteurs plus brillants. Ce 1-0 a été inscrit lors du quart de finale du Mondial contre la Tchéquie, jeudi à Zurich. «C'était capital de prendre un bon départ, nous a confié l'auteur du 1-0. Puis, nous avons marqué le 2-0.»

Derrière, la Finlande a contrôlé le match pour s'imposer 4-1. «Cela nous permet de jouer du 'boring hockey' (ndlr du hockey ennuyeux), pouffe le No 65 des Lions. Mais c'est également un jeu efficace. Nous savons que si nous pouvons contrôler le rythme du match, nous allons avoir du succès.» Et depuis le début du tournoi, il est effectivement au rendez-vous.

Mikael remplace Marcus

Hormis une défaite face à la Suisse, les Finlandais sont invaincus. «Contre eux, nous n'avons d'ailleurs pas livré notre meilleur match, précise Jesse Puljujärvi, meilleur compteur finlandais avec 4 buts et 5 assists depuis le début du tournoi. Il faut évidemment donner énormément de crédit aux Suisses qui ont fait un match quasi parfait. Mais je sais que nous pouvons faire mieux.»

Du côté de Genève, les Aigles ont pu compter tout au long de la saison sur la «Grannijärvi», à savoir la ligne composée de Marcus Granlund, Sakari Manninen et Jesse Puljujärvi. Marcus Granlund n'est pas présent à Zurich pour ce championnat du monde, au contraire de son frère, Mikael. Mais ce dernier ne joue pas avec les deux joueurs du GSHC. C'est Aatu Raty qui complète d'ailleurs parfaitement le binôme. «Il s'intègre bien, précise Sakari Manninen. Nous avons fait attention à lui faire une place pour qu'il puisse jouer son jeu.»

Jeu adapté à l'Europe

Car il est vrai que le centre et son ailier ont des automatismes très présents, eux qui ont joué quasi toute la saison ensemble à Genève. «Je sais toujours ce qu'il va faire sur la glace, précise Jesse Puljujärvi. C'est très précieux dans une compétition où tu dois créer une équipe en quelques jours. Mais surtout, je crois que je sais ce qu'il ne fait pas sur la glace. Cela me permet de jouer de manière très instinctive. Et c'est ainsi j'ai l'impression d'être le plus efficace.»

Et d'ailleurs, il impressionne depuis le début de ce tournoi. À tel point que l'on peut se demander si son avenir est vraiment en Suisse où s'il va tenter une nouvelle fois sa chance en Amérique du Nord la saison prochaine. Malgré son contrat à Genève, il aurait jusqu'au 15 juin pour s'engager avec une franchise de NHL. Mais s'il excelle sur les grandes patinoires, il a toujours peiné avec la prise de décision plus rapide inhérente aux exigences du jeu sur les plus petites glaces.

La NHL? Pas un thème

Lui ne se pose pas toutes ces questions. «Pour le moment, je suis davantage concentré sur ce que nous avons à faire ici, précise-t-il. Pour être franc, je n'y pense pas un instant.» Avec une demi-finale qui se profile contre le Canada (samedi, 20h), il est vrai que Jesse Puljujärvi et Sakari Manninen ont de toute façon d'autres préoccupations plus importantes actuellement. «Cela fait trois ans que la Finlande n'avait pas franchi le cap des quarts de finale, précise le second nommé. Il était temps que cela change. Mais au-delà du résultat, je suis également très satisfait de la manière dont nous jouons jusqu'à présent.»

Peut-on dire que le succès finlandais prend ses racines à Genève? Il en rigole: «Tu peux le dire, je n'ai pas de souci avec ça». Alors disons-le. Surtout si l'on ajoute le fait que l'entraîneur assistant de la Finlande est Ville Peltonen, celui qui a entraîné les Aigles depuis octobre dernier.