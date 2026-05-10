L'équipe de Suisse va pouvoir compter sur un renfort de choix face à la Tchéquie (12h00). Commotionné voici six semaines, Sven Andrighetto va effectuer son retour au jeu ce dimanche.

Au moment de s'envoler pour la Suède afin d'y disputer le dernier tournoi de préparation avant le Mondial en Suisse, Jan Cadieux n'avait pas beaucoup d'interrogation. Le sélectionneur national doit gérer les blessures de Philipp Kurashev et Sven Andrighetto. «S'il faut laisser des postes ouverts au début du tournoi et voir comment leur situation évolue, c'est clairement une option que je considère», avait-il précisé samedi après la rencontre perdue contre la Suède.

Sven Andrighetto a toujours été le plus proche d'un retour au jeu. L'ailier des Zurich Lions s'entraîne depuis quelques semaines avec la sélection nationale. «Il veut jouer, a précisé Jan Cadieux, samedi. Mais nous savons aussi qu’un retour après une commotion doit être géré intelligemment.»

Sven Andrighetto avait lui-même dit en milieu de semaine qu'il serait sur la glace pour un des trois matches afin de se tester. C'est donc ce dimanche qui a été choisi pour qu'il effectue son retour. Face à la République tchèque, il disputera son premier match depuis le 25 mars dernier et un terrible choc avec son coéquipier Rudolfs Balcers. Depuis? Un très long chemin pour revenir au jeu.

Sven Andighetto capitaine

Cette rencontre sera donc capitale pour voir comment il réagit à l’intensité d’un match. Il évoluera avec le «C» du capitaine sur le maillot aux côtés de son coéquipier, Denis Malgin, et de Pius Suter. Théo Rochette, qui avait joué avec Timo Meier et Nico Hischier samedi, passera de l'aile au centre. Il compose une ligne avec les deux Fribourgeois Attilio Biasca et Christoph Bertschy. Sandro Aeschlimann gardera le filet.

À noter qu'hormis Pius Suter, aucun autre joueur de NHL n'est aligné par Jan Cadieux.