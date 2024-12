Stéphane Charlin a vécu une soirée compliquée devant le filet de l'équipe de Suisse contre la Suède. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Que peut-on faire dans la BCF Arena fribourgeoise en onze minutes? Commander une saucisse du Dragon et la terminer. Aller aux toilettes (il faut compter plus lors des matches de Fribourg Gottéron) ou encore sortir sur la terrasse pour prendre l'air. Stéphane Charlin, lui, a encaissé la totalité de ses buts durant ce laps de temps entre la 27e et la 38e minute. Période durant laquelle l'équipe de Suède a pressé sur l'accélérateur pour faire passer le score de 0-0 à 0-4 devant 4467 spectateurs.

Il était à peine 21h00 que cette première rencontre de l'Euro Hockey Tour de Fribourg était pliée. L'équipe de Patrick Fischer ne s'est jamais relevée de ces trois coups de semonce scandinaves. Cette sanction aurait pu (dû) intervenir en première période déjà. À la suite d'une pénalité de match infligée à Denis Malgin. Pour un coup de coude à la tête de Jesper Froden (son coéquipier à Zurich), l'attaquant a été renvoyé aux vestiaires. Punis encore de deux minutes dans la foulée, les Suisses ont dû jouer deux pleines minutes à 5 contre 3 sans encaisser pour autant.

Mais la période entre la 27e et la 38e minute a mis un terme aux espoirs helvétiques dans cette rencontre. Jusqu'ici très solide, Stéphane Charlin a vu les deux Suédois de Fribourg Jacob De La Rose et Lucas Wallmark inscrire les deux premières réussites nordiques. Le second nommé a d'ailleurs nettoyé la toile d'araignée du but suisse d'un tir chirurgical en transition. Sebastian Hartmann a définitivement mis un terme aux espoirs suisses à la 33e.

Prochain match samedi

Sur une erreur d'arbitrage manifeste, un but de Dario Simion a été annulé par le quatuor arbitral. En supériorité numérique, l'attaquant de Zoug avait marqué, mais le coup de sifflet est intervenu bien trop tôt. Un instant auparavant, son coéquipier Grégory Hofmann avait allumé le poteau suédois. Quelques instants plus tard, Mathias Bromé plantait le 0-4 (38e) pour tuer tout suspense lors de la dernière période de cette rencontre.

Lors du dernier tiers-temps, la Suisse a fait mieux que jeu égal avec la Suède. Mais l'équipe de Patrick Fischer n'a pas su tromper la vigilance de Lars Johansson pour remettre un minimum d'intérêt dans la partie. En fin de match, Dario Simion a inscrit le 1-4 sur un rebond consécutif à son propre tir (56e). Insuffisant pour avoir une vraie chance de terminer cette première partie sur un succès malgré une excellente dernière période sur laquelle le sélectionneur national pourra construire quelque chose.

L'équipe de Suisse poursuivra ce tournoi sur les bords de la Sarine ce week-end. Elle défiera successivement la République tchèque (samedi, 18h) puis la Finlande (dimanche, 15h30). La suite de ce tournoi quadrangulaire aura lieu en février prochain en Suède avant de se terminer en mai en République tchèque, dernière échéance avant le Mondial qui se disputera en Suède et au Danemark. L'équipe de Patrick Fischer sera basée à Herning au Danemark.