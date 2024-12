«J'espère pouvoir montrer à tout le monde ce dont je suis capable»

Theodor Lennström va retrouver la sélection suédoise: une première depuis février 2023. Photo: IMAGO/TT

Matthias Davet Journaliste Blick

Depuis son arrivée à Genève, Theodor Lennström a été poursuivi par la malchance. Celui qui était censé venir suppléer l'irremplaçable Henrik Tömmernes n'a disputé que 25 rencontres avec le GSHC lors de sa première saison – minée par une blessure.

Cette année, le défenseur suédois a également été sur la touche pour quelques semaines, à la suite d'une blessure au bas du corps. Absent durant tout le mois de novembre, l'arrière a pu faire son retour lors de la large victoire en Champions Hockey League face à Bremerhaven (4-0). Ainsi, c'est dans un contexte tout autre que Roger Karrer que Theodor Lennström va disputer l'Euro Hockey Tour avec la Suède. Tandis que son capitaine enchaîne, le Scandinave va continuer de s'affuter. «Ça me permet d'avoir cinq matches avant la pause de Noël pour me remettre en forme. C'est parfait», se réjouit-il. Un constat que partage son entraîneur, Jan Cadieux: «Effectivement, il a beaucoup de minutes de retard et ça va lui faire du bien.»

Encore une marge de progrès

Ce jeudi, le défenseur de Genève-Servette va retrouver la plupart de ses adversaires en championnat, la Suisse affrontant la Suède dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. Avec donc, un Theodor Lennström particulièrement bon depuis le début de la saison. Après un départ poussif (0 point sur les 7 premiers matches), il a haussé son niveau de jeu, surtout offensivement (11 points sur les 15 dernières rencontres). «Je n'ai jamais douté que c'était un excellent joueur, complimente Jan Cadieux. Il peut encore aller plus haut – même si son niveau est positif avec les blessures qu'il a subies.»

De son côté, le principal intéressé abonde dans le sens de son entraîneur. «Avant ma blessure à Zurich, je me sentais vraiment bien, se rappelle Theodor Lennström. Je ressentais toujours cela à mon retour et ça fait du bien.»

«Je veux être tout le temps dominant»

Une bonne nouvelle après sa saison 2023/24 pourrie par les blessures. «Cet été, je me suis entraîné très dur, explique-t-il. Je me sentais vraiment bien et il y a eu cette blessure – très frustrante. Mais je suis resté positif.» Un état d'esprit qui lui a permis de revenir à un tel niveau. «J'espère pouvoir montrer à tout le monde ce dont je suis capable», ajoute le Scandinave.

Euro Hockey Tour: Programme du tournoi de Fribourg Jeudi 12 décembre 17h30 Finlande - Tchéquie (à Prague)

19h45 Suède - Suisse Samedi 14 décembre 14h00 Finlande - Suède

18h00 Suisse - Tchéquie Dimanche 15 décembre 11h30 Tchéquie - Suède

Theodor Lennström sait aussi qu'actuellement, il a besoin de davantage de constance dans son jeu. «Il y a quelques saisons, je me sentais dominant mais je n'ai pas encore atteint ce niveau, développe-t-il. Parfois, ça arrive lors d'un match mais je veux être ce joueur tout le temps.»

Pour cela, rejoindre l'équipe de Suède cette semaine est un pas dans la bonne direction, lui qui voit sa confiance boostée. «Je suis vraiment heureux d'être sélectionné», s'exclame-t-il.