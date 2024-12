«Je ne suis pas assis au même endroit dans le vestiaire»

Le joueur de Gottéron Christoph Bertschy va évoluer avec l'équipe de Suisse cette semaine. Photo: freshfocus

À Fribourg cette semaine, Christoph Bertschy possède tous les rôles ou presque. Son principal, celui d'attaquant de l'équipe de Suisse qui joue cette semaine l'Euro Hockey Tour à la BCF Arena. Mais aussi traducteur de Patrick Fischer lorsque, pendant la conférence de presse, l'entraîneur oublie deux termes en français. Et finalement, celui de guide pour ses coéquipiers dans l'enceinte fribourgeoise que le joueur de Gottéron connaît sur le bout des doigts. Christoph Bertschy en rigole: «Je les aide le premier jour mais ensuite, tout se trouve assez vite.»

Cette semaine, le Dragon va donc vivre une expérience particulière: celui de jouer chez lui, mais avec une décoration qui n'est pas la même. «Les logos sont différents et je ne suis pas assis à ma place habituelle dans le vestiaire», sourit le No 22 de Gottéron. Pour le reste, ça va. L'équipe de Suisse ayant pris ses quartiers dans le vestiaire de Fribourg, il connaît le chemin pour se rendre sur la glace.

À l'hôtel à… Berne

Évidemment, celui qui porte le 88 sur son maillot à croix blanche se réjouit de vivre ce tournoi à domicile. «C'est très cool d'être à la maison, dans un environnement qu'on connaît, s'exclame-t-il. La famille et les amis vont pouvoir venir nous voir.» À commencer par sa sœur et son neveu – qui sont également la femme et le fils d'Andrea Glauser, autre joueur de l'équipe de Suisse et défenseur du Lausanne HC.

Par contre, ses proches ne vont pas pouvoir beaucoup le voir en dehors de la patinoire. Contrairement à la saison régulière de National League, le Fribourgeois ne peut pas dormir chez lui durant ce tournoi – quand bien même il habite à moins de 10 kilomètres de l'enceinte. Tous les joueurs logent dans le même hôtel… à Berne, comme le révèle Radio Fribourg. «Ça fait partie du truc, d'être avec l'équipe et de ne pas s'isoler par rapport aux autres», accepte Christoph Bertschy.

Le plus capé en l'absence d'Ambühl

Ce tournoi à Fribourg, au-delà du facteur «à la maison», a aussi une saveur particulière pour le Dragon. En l'absence d'Andres Ambühl et de Romain Loeffel, il devient le joueur le plus capé de l'effectif suisse. «Ah sérieux?, s'exclame-t-il tout surpris lorsque 'La Liberté' lui annonce cela. Ça me fait me sentir un petit peu vieux (rires).» Sur un ton plus sérieux, Christoph Bertschy explique que, tout comme avec Gottéron, il accepte cette place parmi les joueurs plus expérimentés.

Euro Hockey Tour: Programme du tournoi de Fribourg Jeudi 12 décembre 17h30 Finlande - Tchéquie (à Prague)

19h45 Suède - Suisse Samedi 14 décembre 14h00 Finlande - Suède

18h00 Suisse - Tchéquie Dimanche 15 décembre 11h30 Tchéquie - Suède

Il y a deux ans, avec de la bouteille en moins, le Singinois avait déjà évolué avec l'équipe de Suisse à la BCF Arena. Forcément, l'ambiance lors des tournois de préparation diffère d'un match de National League de Fribourg Gottéron. «Certes, il y aura une petite différence – mais si on met l'ambiance en tant qu'équipe et qu'on fait un bon match, ça ne sera pas un problème.» Est-ce que ce sera déjà le cas lors du premier match face à la Suède? Réponse jeudi, dès 19h45.