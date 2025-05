Suisse - USA: Leonardo Genoni a été presque parfait

La finale s'est jouée sur un coup de dés. Et ce sont les Américains qui ont terminé la soirée avec le sourire. Au rayon des distinctions individuelles, deux joueurs suisses sortent du lot.

Leonardo Genoni a été presque parfait. Photo: AFP

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Leonardo Genoni (Suisse)

À un certain moment, j'avoue m'être demandé si le gardien de l'équipe de Suisse allait à nouveau encaisser un nouveau but durant sa carrière. Blanchi contre la Hongrie, face aux Autrichiens et contre le Danemark, Leonardo Genoni a poursuivi son récital contre les États-Unis. C'est comme s'il voyait constamment le départ des pucks grâce à un positionnement toujours juste.

Et lorsqu'il lui arrive d'être à contre-temps, il trouve toujours un moyen de se mettre sur la trajectoire des tirs adverses. Lors de cette finale, les Américains ont bien dû se demander s'ils parviendraient un jour à battre «Leo». Au final, ce n'est pas l'essai le plus menaçant des Américains qui l'a battu. Cruel.

⭐⭐ Tage Thompson (États-Unis)

Lorsque le match se termine sur le score de 1-0 après prolongation, il paraît difficilement envisageable de ne pas faire mention du seul joueur ayant trouvé le chemin des filets. Alors oui, Tage Thompson a été le buteur durant la prolongation et mérite d'apparaître à cet endroit. A-t-il été le meilleur joueur américain? Probablement pas. Le défenseur Brady Skjei ou même le gardien Jeremy Swayman auraient tout autant mérité. Mais le buteur prend forcément toute la lumière en ce dimanche soir.

Tage Thompson a surtout prouvé pourquoi c'était l'un des cinq meilleurs buteurs de NHL. Auparavant, il s'était cassé les dents à plusieurs reprises sur Leonardo Genoni. Mais son tir soudain de la 62e minute l'a pris en défaut.

⭐ Dean Kukan (Suisse)

Le défenseur des Zurich Lions a été époustouflant durant cette rencontre face aux États-Unis. Dean Kukan a été l'un des rares arrières de l'équipe de Suisse à réussir des entrées en zone offensive propres et sans bavure. Sur une accélération, il aurait même pu se transformer en héros improbable de cette équipe de Suisse.

Tout au long de la compétition, la paire qu'il formait avec Jonas Siegenthaler a été parfaite. Et ce fut encore une fois le cas lors de ce match pour la médaille d'or. Dean Kukan n'a évidemment pas pu faire oublier un Roman Josi, mais en même temps qui aurait pu? Par contre, sur l'ensemble du tournoi, le Zurichois a été très bon. Mais il n'est pas le seul. Andrea Glauser a évolué au même niveau tant auparavant que ce dimanche soir.