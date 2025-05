Suisse - Allemagne: Un récital signé Sven Andrighetto

Sven Andrighetto (à dr.) a fait le malheur du gardien allemand. Photo: imago/ActionPictures

Grégory Beaud Journaliste Blick

L’action

Trois passes pour mettre toute une défense sur les pattes arrière. C'est l'exploit réalisé par l'attaque suisse en la circonstance. Sur cette action, c'est finalement Sven Andrighetto qui a marqué, alors qu'initialement, le but avait été accordé à Timo Meier.

L’info

Blessé en début de match, Nico Hischier pourrait ne pas manquer trop de rencontres de ce championnat du monde, comme l'a précisé Patrick Fischer après le match: «Nous ne voulions pas lui donner d'antidouleurs et nous avons préféré lui donner une pause. Nous verrons comment il se sentira vendredi.» L'imagine-t-il sur la glace face à la Norvège? «Il y a clairement une chance. Peut-être pas directement pour ce match, mais on verra». Affaire à suivre dès ce vendredi, donc.

Le tournant

25e. Après vingt minutes de jeu, l'équipe de Suisse n'en menait pas franchement large face à une formation allemande qui savait se montrer physique. Mais sur un revirement à la ligne bleue, Ken Jäger et Damien Riat se sont présentés seul face au gardien allemand. Le tir du premier a été exploité par le second sur un rebond. De 0-0, le score est passé à 1-0 et les vannes ont été ouvertes.

Le chiffre

1977. Quatre buts dans un même match, ce n'est pas anodin pour Sven Andrighetto qui nous a avoué après le match ne pas avoir inscrit de quadruplé chez les pros. «C'était peut-être lors du tournoi pee-wee de Québec», a-t-il rigolé après la rencontre. Il faut remonter à 1977 pour trouver trace d'un quadruplé suisse lors d'un Mondial.

La stat avancée

79,6%. Si la victoire de la Suisse n'a souffert d'aucune discussion contre l'Allemagne, les datas sont un rien moins désavantageuses pour les Germains. En effet, la Suisse a généré 3,6 buts escomptés contre 2,1 à son adversaire. Une disparité qui aurait dû déboucher sur une victoire suisse, certes, mais peut-être un rien moins déséquilibrée.

Le duel

Moritz Sieder vs les gens qui veulent jouer au hockey. Le défenseur des Detroit Red Wings a été détestable à compter du moment où la Suisse a pris les devants. Dès cet instant, l'arrière a commencé à monter les coudes à la hauteur de la tête des internationaux suisses et n'a pas franchement paru intéressé par le puck durant une bonne moitié de la rencontre. Un comportement absolument détestable.

La phrase

« Timo m'a tout de suite dit que j'avais marqué le premier but. Sur le banc, il m'a dit qu'il n'avait pas touché le puck. Sven Andrighetto, auteur d'un quadruplé qui a mis du temps à se matérialiser puisque le 2-0 a d'abord été attribué à Timo Meier. »

L’image

Photo: imago/ActionPictures

Avant le match, les fans de l'équipe de Suisse ont réservé un tifo en l'honneur d'Andres Ambühl. Après le match, le Grison a été célébré par les fans. Si ce Mondial pourrait ressembler à une tournée d'adieux pour le No 10, ce n'est pas du tout le cas, comme l'a prouvé ce match contre l'Allemagne. De 13e attaquant, le Davosien est devenu centre de la première ligne. C'est là tout son intérêt. Il est capable de prendre tous les postes. Sauf gardien (et encore...).