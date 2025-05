Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Sven Andrighetto (Suissee)

Quatre buts! Cela fait depuis 1977 qu'aucun joueur de l'équipe de Suisse n'avait inscrit de quadruplé. Difficile dès lors d'imaginer quelqu'un d'autre à cette place pour cette rencontre à sens unique (ou presque) face à l'Allemagne. Dans un premier temps, Sven Andrighetto ne s'était pas vu accorder le 2-0 puisque Timo Meier semblait avoir dévié. Mais en cours de rencontre, le nom du buteur a été changé. «Je le savais tout de suite, car Timo m'a dit sur le banc que c'était mon but», nous a confié le No 85 de l'équipe de Suisse.

Outre cette réussite, le buteur de la Swiss Life Arena a décidé de s'employer à nettoyer les lucarnes des buts de la patinoire de Herning. Une bien belle entreprise qui a permis à la Suisse de vivre une fin de match finalement assez tranquille après avoir été légèrement brassée durant les dix premières minutes.

Plus sur le sujet Mondial 2025 Andrighetto en feu! En balade contre l'Allemagne, la Suisse tremble pour son capitaine

⭐⭐ Damien Riat (Suisse)

Lors de ses seize premiers matches en championnat du monde, le buteur en série du Lausanne HC avait marqué à deux reprises. Cette année, Damien Riat en est déjà à quatre réussites en autant de matches. Face aux Allemands, c'est lui qui a montré la voie en reprenant victorieusement un rebond accordé par le gardien adverse à la suite d'un tir d'un autre Lion lausannois, Ken Jäger.

Plus généralement, Damien Riat a une nouvelle fois disputé un tout bon match lors de ce large succès et mérite amplement sa place sur une ligne ultra-physique avec Jäger et Simon Knak. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Patrick Fischer ne l'a pas modifiée après un tiers-temps au moment où il a brassé ses lignes pour faire face à la blessure de Nico Hischier.

Plus sur le sujet mondial 2025 On devrait le revoir Des nouvelles rassurantes de Nico Hischier après sa blessure

⭐ Leonardo Genoni (Suisse)

Après un tout gros match face aux États-Unis, le gardien de Zoug a une nouvelle fois été brillant contre l'Allemagne. Leonardo Genoni a su tenir bon, notamment en début de match lorsque le score était encore de 0-0. Toujours aussi calme et bien placé, «Leo» n'a pas eu trop de travail après les vingt premières minutes. Mais il l'a fait avec une certaine classe.

Mention spéciale à son double arrêt sur Tim Stützle en tout début de dernière période. L'attaquant des Ottawa Senators, superstar de l'équipe d'Allemagne s'est d'abord présentée seul face à lui sans parvenir à glisser le puck entre les jambières du gardien. Quelques instants plus tard, l'attaquant allemand a hérité d'un puck en or, mais son tir sur réception a permis à Leonardo Genoni de s'étendre sur sa gauche pour réaliser un arrêt pour les photographes. Hélas, il s'est fait «voler» son blanchissage en toute fin de match.

Le flop: Moritz Seider (Allemagne)

Peu à son avantage en début de match, l'arrière des Detroit Red Wings est ensuite devenu terriblement nerveux et a davantage cherché à rudoyer les Suisses qu'à jouer au hockey sur glace. On pense notamment à ses gestes sur Denis Malgin lors du power-play helvétique de la troisième période. Au lieu de chercher la tête du joueur de Zurich, il aurait été plus inspiré de jouer le puck. Ce qu'il est tout à fait capable de faire, d'ailleurs, comme en témoignent ses belles saisons en NHL depuis le début de sa carrière. Ce jeudi, il n'avait pas envie.