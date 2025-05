Sven Andrighetto (de dos) a marqué trois buts contre l'Allemagne. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La journée aurait pu et aurait dû être parfaite. Ce jeudi, la Suisse a fait très forte impression contre l'Allemagne. Face à une équipe très rugueuse et menaçante durant le premier tiers-temps, la Suisse a ensuite déroulé pour plier l'affaire en une dizaine de minutes lors de la période intermédiaire. C'est évidemment le serial buteur Damien Riat qui a montré le chemin. Comme à son habitude, l'ailier du Lausanne HC a trouvé le chemin des filets pour ouvrir la marque à la 25e minute en se jetant sur un rebond accordé par le gardien adverse.

Les Allemands ont pris un deuxième coup sur le casque une minute plus tard. Sur un shift parfait qui a mis la défense adverse dans les cordes, Sven Andrighetto a pu déposer le puck sur la palette de Timo Meier. La déviation de l'Appenzellois a fini sa course au bon endroit (26e, 2-0). Finalement, la réussite a été accordée au passeur. Les hommes de Patrick Fischer ont bien cru mettre un troisième uppercut deux minutes plus tard grâce à Michael Fora. Mais le 3-0 du Tessinois était entaché d'un hors-jeu.

Andrighetto pour un quadruplé

Ce n'était que partie remise et Sven Andrighetto a marqué deux buts coup sur coup à la 34e et à la 35e minute pour permettre à la Suisse de prendre le large et de mener 4-0. Le Zurichois a envoyé deux plombs en direction du gardien Matthias Niederberger. Le premier dans un angle fermé en pleine lucarne et le second de la ligne bleue en supériorité numérique.

Lors de l'ultime période, c'est l'inévitable Sven Andrighetto qui a poursuivi son travail de nettoyage des lucarnes. Il a cette fois-ci décidé de s'attaquer à celle de droite. À nouveau en power-play, le Zurichois a dépoussiéré l'intérieur du but d'un tir diabolique pour inscrire son quatrième but de la journée (49e, 5-0). Face à des Allemands terriblement limités et franchement décevants, la Suisse a surtout dû s'employer à éviter les coups lors des dernières minutes de la partie tout en préservant le blanchissage de Leonardo Genoni, son deuxième consécutif. Hélas, un tir de Marc Michaelis l'en a privé (59e, 5-1).

Hischier: la tuile

Mais cette quatrième rencontre de la phase de poule n'a pas été parfaite en tous points. En fin de première période, Nico Hischier s'est fait mal lors d'un contact avec un défenseur allemand. Après avoir tenté de jouer à nouveau peu après, le Haut-Valaisan a dû se contraindre à abandonner ses coéquipiers durant la pause. Difficile, sur les images, de savoir ce qu'il en est concernant le capitaine de l'équipe de Suisse.

Une première indication aura lieu dès vendredi puisque l'équipe de Patrick Fischer sera à nouveau sur la glace de Herning pour défier la Norvège dès vendredi (20h20, en direct sur Blick). Avec déjà dix points à son compteur sur les douze possibles, la sélection nationale est en très bonne voie pour se qualifier rapidement pour les quarts de finale. En continuant sur cette lancée, elle pourrait même briguer une des deux premières places du groupe et donc affronter un adversaire plus abordable par la suite.