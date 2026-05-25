Le speaker de Bienne a été «prêté» à la BCF Arena

Lors de la saison de National League, Dominique Antenen est le speaker du HC Bienne. Le Seelandais a également été engagé par le championnat du monde à Fribourg pour cette année 2026. Rencontre.

Matthias Davet Journaliste Blick

Les oreilles qui ont la chance de parcourir plusieurs fois dans l'année les patinoires de National League ont sans doute été surprises depuis le début du championnat du monde à Fribourg. Alain Hauert, speaker de Gottéron, partage son micro avec deux de ses «rivaux»: Giovanna Cossu (Genève) et Dominique Antenen (Bienne). «Non, aucune rivalité n'existe, sourit ce dernier. Sans adversaire, il n'y a pas de hockey. D'ailleurs, je suis content que Gottéron ait gagné le titre.» Et ce n'est même pas le fait de devoir se rendre tous les jours à la BCF Arena qui le force à dire cela.

Car, pour le moment, Dominique Antenen vit un rêve éveillé: «Totalement! Pour moi, c'est le highlight de ma carrière. Après 37 ans d'animation à gauche et à droite, on m'a demandé de venir au championnat du monde. C'est quand même le championnat du monde.» Contrairement à la plupart des autres bénévoles, le Biennois n'a pas eu besoin de postuler: on est directement venu le chercher.

Le Covid a repoussé ses plans

En 2020, il était déjà parmi les speakers prévus pour le Mondial à Lausanne et Zurich. Le Covid étant passé par là, l'événement a été annulé. «J'ai recontacté les membres à la Fédération pour leur dire que j'étais toujours intéressé. Ils m'ont répondu: 'Ah oui, mais c'est bon, tu es toujours sur la liste' (rires).» Ni une ni deux, Dominique Antenen s'est arrangé avec son travail pour pouvoir faire les trajets, durant deux semaines, entre Bienne et Fribourg.

Il y a par contre une différence majeure avec son travail le reste de la saison à la Tissot Arena. Du côté de la BCF Arena, les annonces ne sont qu'en français et en anglais, mais pas en allemand. «Dès le premier match, j'ai réussi à m'adapter, surtout que ce ne sont pas les équipes qu'on connaît.»

Ni les joueurs, d'ailleurs. En l'espace de quelques jours, Dominique Antenen et ses compères à la table de chronométrage ont dû apprendre de nouveaux noms. Et pas question de fourcher avec un attaquant slovène ou un défenseur danois. «Tout le monde me demande comment je fais pour parler slovaque, rigole-t-il. Mais au début du tournoi, on a simplement reçu des fichiers audios de la part d'un préposé à chaque fédération, qui prononce comme il faut le nom de chaque joueur.» Pour se faciliter la vie, le Seelandais note, à côté de sa feuille de match, l'équivalent dans sa propre phonétique.

Plus fort que le cancer

Pour Dominique Antenen, c'est aussi une belle revanche sur la vie que de pouvoir être présent du côté de Fribourg cette année. Fin 2023, il a été diagnostiqué d'un cancer des ganglions lymphatiques. «Aujourd'hui, ça va bien, rassure-t-il. La gorge est toujours un peu sèche, donc je dois beaucoup boire. Mais le 5 juin prochain, je me lance pour la sixième fois sur les 100 km de Bienne – en faveur de la Fondation Un Grand Sourire, qui se mobilise pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap.» Preuve que la santé est de retour.

Celui qui a dû lâcher son fameux «IIHHAAA», qu'il proclame après chaque but des Seelandais est en tout cas extrêmement heureux de se retrouver sur le plateau de Saint-Léonard. Sa bonne humeur communicative se répercute sur toutes les personnes qu'il croise dans les couloirs. Pour chacun, il a un bon mot, que ce soit en français ou en allemand, lui qui maîtrise autant la langue de Molière que celle de Goethe.

Après 36 saisons à Bienne, Dominique Antenen a toujours la flamme au micro. «Je n'en ai jamais eu marre, j'ai un plaisir énorme, s'exclame-t-il. J'adore le hockey et, tant que j'ai de la voix et qu'on veuille bien de moi, je reste.» Avec un personnage autant professionnel que sympathique à son micro, le HC Bienne n'a aucune raison de s'en séparer.