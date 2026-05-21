Il y avait un invité spécial dans le vestiaire suisse

Lors de l'avant-match face à l'Autriche, le vestiaire de l'équipe de Suisse a vu débarquer une vieille connaissance: Andrea Glauser. Blessé, le défenseur a ambiancé ses coéquipiers.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dans le vestiaire suisse, il y a une tradition. Un joueur ou membre du staff annonce les cinq joueurs qui seront sur la glace au coup d'envoi. Historiquement, c'est Christian Marti qui joue le rôle de speaker avec un certain entrain. Depuis le début du tournoi, les réseaux sociaux de la Fédération ont montré Jan Cadieux jouer ce rôle avant la rencontre face à l'Allemagne.

Mais pour la rencontre face à l'Autriche, le sélectionneur de l'équipe de Suisse a cédé sa place à «un invité spécial», comme il l'a dit lui-même au moment d'accueillir Andrea Glauser. «Je crois que ç'a fait plaisir aux gars, a rigolé le technicien. On le connaît et on sait qu'il amène toujours beaucoup d'énergie. On sait ce qu'il a amené par le passé à cette équipe.»

Et c'est peu dire que le défenseur de Fribourg Gottéron a pris son rôle très au sérieux au moment d'annoncer les noms de Ken Jäger, Damien Riat, Simon Knak, Roman Josi, Dominik Egli et Leonardo Genoni. Il a juste peiné à trouver la place de Simon Knak dans le vestiaire. «Wo isch de Knaki?», a-t-il demandé avant de s'époumoner. La réaction de ses coéquipiers a donné un joli contenu pour les réseaux sociaux.

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Andrea Glauser s'était blessé lors des quarts de finale des derniers play-off de National League. Il avait été contraint de suivre depuis les gradins les derniers matches de Fribourg Gottéron. À Davos, il avait tout de même enfilé l'équipement complet pour fêter le titre avec ses coéquipiers.

Depuis le début du tournoi, Andrea Glauser n'est pas le seul blessé à avoir rendu visite à l'équipe. On a également vu Jonas Siegenthaler à plusieurs reprises en marge des matches face aux États-Unis et contre l'Allemagne. «Cela faisait un moment que nous parlions de cette possibilité, a précisé Jan Cadieux. Et lorsqu'ils se sont blessés, ils ont manifesté l'intérêt d'être présent. Cela montre l'état d'esprit de cette équipe qui s'est construit durant des années.»

Au moment de parler de ce groupe, le technicien a tenu à rappeler l'importance de Patrick Fischer, son précédesseur parti dans les circonstances que l'on connaît. «Tout le mérite revient à 'Fischi' et aux joueurs qui ont construit ce groupe et son état d'esprit durant toutes ces dernières années. Dans des moments comme celui-ci, on voit que ce ne sont pas juste des paroles.» Sauf celles d'Andrea Glauser pour annoncer le line-up, évidemment.